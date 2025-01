USR face apel la raţiune şi solicită Guvernului Ciolacu 2 eliminarea noii taxe pe stâlp

USR face apel la raţiune şi solicită Guvernului Ciolacu 2 să renunţe la noua taxă pe stâlp, taxă încercată şi de Guvernul Ponta în 2014, cu rezultate catastrofale, după cum avea să recunoască, ulterior, chiar Victor Ponta, fost premier PSD şi până de curând consilier al lui Marcel Ciolacu.USR va utiliza toate instrumentele parlamentare pentru ca această nouă taxă să nu păgubească România de două ori: o dată prin frânarea sau chiar anularea unor investiţii extrem de necesare, a doua oară printr-o eventuală returnare a banilor încasaţi la buget, aşa cum s-a mai întâmplat în 2017.„Sistemul energetic din România are nevoie de investiţii pentru că singura metodă să scadă preţul la energie este să avem mai multă energie. Pentru asta, trebuie încurajate investiţiile, însă noua taxă frânează fix investiţiile. Rezultatul va fi că nu vom putea obţine o cantitate mai mare de energie, iar românii vor continua să plătească un preţ mai mare pentru fiecare KWh consumat. În plus, odată ce creşte preţul la energie, se vor scumpi toate produsele”, a declarat Radu Miruţă, deputat USR, membru în Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.Reamintim că taxa pe stâlp a fost prima dată introdusă în 2014 de Guvernul Ponta şi nu doar că nu a adus încasările scontate la bugetul de stat, dar investitorii au atacat în instanţă deciziile de impunere şi au câştigat, astfel că statul a fost obligat să returneze, prin compensare cu alte impozite, banii adunaţi din taxă.Chiar şi Victor Ponta, cel care a inventat taxa pe stâlp a recunoscut, ulterior, că a fost „o prostie”: „Am zis: uite ce bani o să luăm, după aiane-am dat seama că nici nu am luat nişte bani şi am şi stricat nişte lucruri care merg bine”.Potrivit celor de la USR, ca orice taxă nouă şi majorare a celor deja existente, taxa pe stâlp va antrena facturi mai mari pentru români şi, apoi, scumpiri în lanţ la toate produsele.„Pentru ca România să aibă mai multă energie în bandă, USR solicită partidelor care formează Guvernul Ciolacu 2 să voteze propunerea USR prin care se interzice închiderea termocentralelor pe bază de cărbune până când nu este pus altceva în schimb. Un astfel de proiect este depus de deputaţii Radu Miruţă şi Cristina Prună, iar acesta se află la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională”, au transmis reprezentanţii USR.Mai mult, în acest context, deputatul Radu Miruţă, a transmis, vineri, cu privire la "taxa pe stâlp" că sistemul energetic din România are nevoie de investiţii şi că dacă există interes pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) trebuie votată propunerea legislativă iniţiată de mai mulţi parlamentari, majoritatea din partidul său.Reamintim că ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a anunțat luni că Guvernul a aprobat introducerea impozitului pe construcțiile speciale, așa numita „taxă pe stâlp” cu o modificare: nu va fi de 1,5%, ci de 1%, prima plată urmând a fi făcută după 1 iulie 2025.„Impozitul se va aplica pe alte construcții decât cele care sunt impozitate la nivel local, iar normele de aplicare și impactul pe fiecare industrie se vor stabili în următoarele 90 de zile”, a spus ministrul.