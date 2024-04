Valentin Stanciu, de la PNL, candidează la Primăria Topalu: Vreau să continui proiectele pentru dezvoltarea localității”

Valentin Stanciu candidează din partea PNL Constanța, pentru funcția de primar al comunei Topalu. Candidatul PNL a mai deținut funcția de primar al localității, în perioada 2016-2000, așa că este cunoscut locuitorilor, pentru că în mandatul lui, comuna a cunoscut o dezvoltare majoră. De ce candidează Valentin Stanciu pentru un nou mandat de primar?„Candidez pentru a continua proiectele pe care le-am lăsat începute în 2000 și, care, au fost abandonate. Eu sunt expert în fonduri europene, iar faptul că localitatea noastră, prin nepăsarea actualei administrații a pierdut fonduri importante, mă doare cu atât mai mult. În primul meu mandatm-am concentrat pe implementarea unor proiecte care să dezvolte comunitatea și să facă viața oamenilor de la mal de Dunăre mai frumoasă, la standarde europene. Am început în ordinea firească a lucrurilor, astfel încât, orice lucru făcut, să fie de durată, să fie bine făcut!”, a spus Valentin Stanciu.El a adăugat că a realizat proiecte imediate, dar a pregătit documentații și pentru proiecte complexe.„Astfel am lăsat un proiect care doar mai trebuia semnat, pentru înființarea sistemului de canalizare în comuna noastră cu stație de epurare. Pur și simplu a fost abandonat. Gândisem sistematic, realizam sistemul de canalizare și, abia apoi veneam cu asfaltarea, pentru ca odată asfaltate drumurile, să nu mai spargem. Așa sunt gândite și axele de finanțare, în plus, dacă nu respecți proiectul pierzi garanția lucrărilor. Proiectul realizat în perioada primului meu mandat, cuprindea 11 kilometri de drumuri din satele Capidava și Topalu. A fost abandonat și s-a preferat un nou proiect, prin Anghel Saligny, însă cuprinde străzi doar din satul Topalu, în lungime de aproximativ șase kilometri. Exista finanțare pentru amenajarea unui ,,Adăpost pescăresc,, - 200.000 de euro. Fusese deja semnat și trebuia doar să îl demarăm. A fost abandonat iar finanțarea pierdută. Noi suntem o comună de pe malul Dunării, specificul nostru este pescăresc. A fost pierdută încă o oportunitate”, a explicat candidatul la Primăria Topalu, Valentin Stanciu.Proiectul sălii de sport din localitate a fost abandonatÎn plus, el a amintit că, în mandatul său, a fost reabilitat Căminului Cultural din Topalu, care a fost dotat cu tot ceea ce era necesar, de la grupuri sanitare la aer condiționat. În această locație se ținea Festivalul – Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu”. Acum, nu doar că nu mai este funcțional, clădirea stă să cadă.Un alt proiect lăsat „moştenire” administraţiei locale care a preluat conducerea în anul 2000 viza amenajarea unei săli de sport în Topalu. Din păcate, şi acest proiect a fost abandonat.„Tot în primul meu an de mandat am înființat o tabără de pictură. Au fost trei ediții ce s-au bucurat de un mare succes. La fiecare ediție, au venit câte 10 pictori profesioniști, pe care i-am cazat la noi și le făceam mâncare cu o echipă de voluntari. A fost pentru prima dată când s-a materializat ideea de voluntariat la Topalu. Tablourile realizate au fost expuse într-o expoziție la Biblioteca Națională de la București. Tabăra s-a pliat foarte bine pe faptul că, la noi, în Topalu există un muzeu cu 228 de opere de artă, cel mai mare muzeu din mediul rural, poate chiar din Europa, cu picturi de Dărăscu, Băncilă, Luchian, Aman etc. Cu ocazia acestor tabere, patrimonial muzeului a fost îmbunătățit cu încă 40 de opere de artă, a unor pictori consacrați”, a mai spus Valentin Stanciu.Nici despre curățenia şi igienizarea localității nu are cuvinte de laudă!„În ultimii patru ani, în comuna Topalu nici măcar trandafirii care au fost plantați în timpul mandatului meu, nu au fost tăiați și nici copacii toaletați.De aceea îmi doresc să revin în funcția de primar al comunei Topalu! Să continui ceea ce a rămas neterminat și mult mai mult. În această perioadă, avem multe oportunități, prin axele de finanțare deschise. Putem și noi să accesăm multe fonduri cu care să finanțăm proiecte de amploare ce ne-ar fi de folos tuturor. Ne-ar crește confortul. Avem exemple, în localitățile învecinate, iar ceea ce a realizat primarul Florin Mitroi în comuna Valu lui Traian, reprezintă un ghid de bune practici. Avem acum privilegiul de a-l avea candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța și, sunt convins că va câștiga. Venirea lui în această funcție reprezintă un plus valoare pentru noi. Viziunea și sprijinul său, cu puterea noastră, a primarilor, de a munci, se va vedea în teren”, a mai spus Valentin Stanciu, candidat la Primăria Topalu din partea PNL.