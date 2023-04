A explodat numărul infecțiilor cu streptococ beta-hemolitic. Medicul Mihai Craiu, precizări importante

"Acum scarlatina este tratabilă! Nu există nici un motiv de panică"







"În ultimele săptămâni au fost diagnosticați, la noi în Compartimentul de Primiri Urgențe al INSMC, foarte mulți copii cu infecție produsă de Streptococ beta-hemolitic grup A (GAS). Cred că ar trebui să știm câteva lucruri, înainte de a escalada faimoasa noastră streptofobie națională (...) Pandemia a părut să ducă la dispariția din circulație a tuturor agenților patogeni a căror transmitere este facilitată de mâini murdare și nerespectarea etichetei tusei/strănutului. Spălatul mâinilor, dezinfectarea suprafețelor (deseori excesivă) si purtatul măștilor au fost "responsabile" pentru scăderea majoră a cazurilor de boli infecțioase la copil in 2020-2022.



Odată cu renunțarea la măsurile oficiale de minimalizare a riscului de transmisie a virusului SARS-CoV-2, în martie 2022, au revenit "bunele" obiceiuri și aproape nimeni nu a mai respectat setul de indicații de prevenție. Căci, vorba aia, am scăpat de dictatura medicală...



Infecția cu GAS este contagioasă si uneori poate evolua foarte grav. In istoria modernă a României există povestea tragică a prințesei (fiica regelui Carol I) ce a murit la 4 ani de scarlatină - https://adevarul.ro/.../drama-primului-rege-al-romaniei...



Dar acum scarlatina este tratabilă! Nu există nici un motiv de panică deoarece nu a fost identificată nici o tulpină de GAS rezistentă la peniciline. Putem folosi cu succes, la sfatul medicului, Penicilină V sau Amoxicilină. Iar la cei cu alergie la penicilină, dar fără istoric de anafilaxie, ar putea fi folosite cefalosporinele de generatie I. Practic nu exista tulpini rezistente.



Despre macrolide, numai de bine... Le putem utiliza cu succes dacă antibiograma dovedește că GAS nu este rezistent la acestea (eritromicină, azitromicină sau claritromicină).



Și trebuie să fim calmi. Panica nu ajută la nimic. Nici autodiagnosticul...



Spun asta pentru că faimoasa scarlatină este ușor de recunoscut - ea are erupție aspră la palpare, pe piele (mai ales pe corp și foarte rar pe față), ce se descuamează ulterior, febră mare și limbă zmeurie.



Ca în pozele atașate



1. Intâi apar depozite albicioase



2. La dispariția progresivă a acestora limba rămâne zmeurie.



CONCLUZIE - infecțiile cu GAS (deci și scarlatina) sunt acum, primăvara, foarte frecvente.



Există recomandări clare de diagnostic - https://www.nhsinform.scot/.../infections.../scarlet-fever sau https://www.gponline.com/.../infections.../article/1324924



Si se VINDECĂ după un diagnostic precis și un tratament corect!", spune medicul, într-o postare pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

























