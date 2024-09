Afecțiunea care înregistrează frecvent recidive în cursul primăverii sau al toamnei

Dishidroza este o formă de eczemă care afectează palmele, tălpile și părțile laterale ale mâinilor și picioarelor, manifestându-se printr-o serie de vezicule pline cu un lichid clar, transparent. Aceste vezicule, susțin medicii, nu sunt însoțite de eritem, dar sunt pruriginoase, adică pacientul prezintă o mâncărime puternică a pielii. De precizat că eczema poate apărea și pe fond de stres sau pe fond alergic. Afecțiunea are, însă, un debut brusc și se vindecă tot brusc, după 2-3 săptămâni. Totuși, se înregistrează frecvent recidive în cursul primăverii sau al toamnei. Dishidroza are mai mulți factori de risc, printre cei mai importanți numărându-se: genetica; alergenii; stresul fizic; stresul psihic; schimbarea anotimpurilor etc. De asemenea, sunt mai expuse riscului persoanele care au contact des cu apa (cei care merg mai des la bazin, piscină sau spa), dar și cei care transpiră excesiv la nivelul mâinilor și picioarelor. Afecțiunea se manifestă printr-o erupție cu vezicule umplute cu lichid clar. Bășicuțele pot crește în dimensiune și pot deveni dureroase, iar această erupție poate sau nu să fie însoțită de o reacție inflamatorie (eritem), în schimb este întotdeauna însoțită de un prurit intens, care poate provoca senzația de arsură sau chiar de înțepături. Pe măsură ce veziculele se usucă, pielea se poate crăpa și ulcera, mai ales în zonele scărpinate des.