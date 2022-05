Artrita reactivă apare după diferite infecții și afectează unele părți ale corpului

Un exemplu ar fi după infecții intestinale din cauza intoxicațiilor alimentare. Cele care produc cel mai frecvent artrită reactivă sunt Shigella și salmoneloza. Afecțiunea este întâlnită după infecții uretrale cauzate de relații sexuale neprotejate. Deși nu este pe deplin clar, specialiștii suspectează că genetica poate juca un rol important. Astfel, au fost raportate mai multe cazuri de sindrom Reiter la persoanele cu antecedente familiale de sindrom Reiter. Cert este că, la fel ca toate artritele, principalul simptom pe care îl va produce acest sindrom este durerea la nivelul articulațiilor.





În mod normal, se va manifesta la nivelul mai multor articulații, afectând zonele care susțin greutatea, cum ar fi șoldurile, genunchii sau zona lombară a spatelui. În plus față de implicarea articulațiilor, problemele din sistemul reproducător și urinar se pot manifesta sub formă de durere sau disconfort la urinare sau în timpul relațiilor sexuale. În plus, uneori poate fi observată o secreție albicioasă din uretră, în special la bărbați. În ceea ce privește simptomele generale, boala poate produce febră, stare de rău și oboseală.





Sindromul Reiter sau artrita reactivă nu este o boală des întâlnită. Specialiștii susțin că, de fapt, este o artrită care apare după infecții și care afectează diferite părți ale corpului. Practic, este o inflamație a articulațiilor, adică a tendoanelor, fasciilor și membranei sinoviale, care sunt părțile ce formează fiecare articulație. Pe lângă articulații, ea afectează și alte părți ale corpului, cum ar fi ochii, pielea, sistemul reproducător, sistemul urinar. Cu toate că problema poate afecta pe oricine, ea apare mai ales la bărbații cu vârsta sub 40 de ani. Totuși, boala poate apărea la orice altă grupă de vârstă. Deși cauzele sale nu sunt încă pe deplin stabilite, anumite antecedente par a fi predispozante.