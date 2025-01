Caprifoiul sau Mâna Maicii Domnului poate calma sau chiar trata tusea și febra

Caprifoiul sau Mâna Maicii Domnului este o plantă care are o serie de utilizări în medicina tradițională și se spune că oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Puține persoane știu, însă, că această plantă nu este menită să bucure doar simțul văzului și al mirosului, ci și al gustului, și că poate fi utilizată și ca remediu naturist. Medicii susțin că în aromaterapie, aceasta este folosită pentru proprietățile ei antistres, dar este bună și ca remediu natural pentru diverse afecțiuni. Este important de știut că doar florile sunt folosite în domeniul alimentar, nu și frunzele sau tijele. Fructele sunt chiar otrăvitoare, așa că nu încercați să le gustați, chiar dacă vă par atrăgătoare și inofensive. În primul rând, caprifoiul conține compuși antioxidanți care pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi din organism, contribuind astfel la prevenirea deteriorării celulare și la protejarea împotriva bolilor cronice. În plus, are proprietăți antibacteriene, contribuie la eliminarea toxinelor, poate calma sau chiar trata tusea și febra, durerile de gât, abcesele, reumatismul, are efect tonic, scade tensiunea arterială și contribuie la reducerea colesterolului.În zona de înfrumusețare, caprifoiul este de folos pentru a atenua umflăturile din zona ochilor, diverse răni și abcese, acneea sau pistruii.