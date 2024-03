Cătina, remediu natural antiinflamator şi antibacterian

În prezent, cătina este un remediu natural pentru o multitudine de afecţiuni ale organismului, atât interne cât şi externe. Aceasta se consumă simplă sau sub formă de ceai, sirop, tinctură, pulbere, ulei sau extract din muguri, toate acestea putându-se cumpăra sau prepara chiar în propria bucătărie. Potrivit specialiștilor, fructele de cătină sunt foarte bogate în vitamina C, de două ori mai bogate decât măceşele şi de zece ori decât citricele. Mai precis, 100 grame de suc din fructe de cătină conţine undeva între 400 şi 800 mg de vitamină C. Totodată, cătina este scutul care apără celulele organismului de tot ce este toxic şi nociv şi contribuie la menţinerea stării de sănătate a organismului. În același timp, este un bun antiinflamator şi antibacterian nu doar la nivel intern, fiind des utilizată şi în tratarea afecţiunilor pielii, rănilor sau arsurilor. În administrarea externă cătina are un puternic efect cicatrizant, hrăneşte pielea şi o ajută să se refacă.