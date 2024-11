Ce informaţii despre sănătate poate da circumferința gâtului

Aşadar, corpul persoanelor care suferă de obezitate poate să adopte două forme: fie forma de pară, caz în care grăsimea și kilogramele în plus sunt depozitate de-a lungul șoldurilor și picioarelor, fie forma de măr, situație în care greutatea în plus este distribuită în partea superioară a corpului. Drept urmare, cei care au mai multă grăsime în partea de sus a corpului au risc mai mare de boli cardiace decât cele cu corpul în formă de pară. Este important, însă, ca indiferent unde sunt depuse kilogramele în plus, să se încerce eliminarea acestora, întrucât prea multă grăsime corporală este oricum dăunătoare, depozitele crescând riscul de boli cardiace indiferent de locul în care sunt situate.





Circumferința gâtului poate oferi informații preţioase cu privire la sănătatea voastră, fiind chiar un indicator de luat în seamă când vine vorba de riscul de boli cardiace. Totodată, susţin specialiştii, aceasta poate face legătura cu sindromul de apnee în somn și diverse afecțiuni metabolice sau cardiovasculare. Dimensiunea gâtului este şi un indicator pentru grăsimea subcutanată, care generează cea mai mare concentrație de acizi grași liberi. În acelaşi timp, aceasta oferă indicii și cu privire la apneea în somn. Mai mult decât atât, depozitele de grăsime de la nivelul gâtului pot produce substanțe cu efect inflamator, care determină formarea depozitelor de grăsime de-a lungul arterelor.