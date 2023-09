Ceaiul de păducel poate reduce acumularea de lichide în țesuturi

Ceaiul de păducel are numeroase beneficii pentru sănătate. De exemplu, acționează ca un diuretic puternic, deci poate reduce acumularea de lichide în țesuturi, ceea ce înseamnă și că poate să ușureze simptomele insuficienței cardiace congestive. Unele cercetări efectuate pe animale au arătat că păducelul are nutrienți care sporesc excreția și fluxul urinei. Când oamenii de ştiință au investigat efectele unor substanţe extrase din acest arbust asupra acidului uric seric și asupra funcției renale la șoarecii cu hiperuricemie, rezultatele au arătat că o singură doză zilnică de procianidine, pe o perioadă de şapte zile, a redus semnificativ nivelul de acid uric seric, cât și alți parametri.În plus, nu au existat efecte detectabile asupra altor aspecte ale sănătății șoarecilor cu hiperuricemie. Aceste procianidine din păducel (care pot fi extrase și din semințele de struguri) pot produce, deci, creșteri ale excreției urinare și pot îmbunătăți fluxul urinar, oamenii de știință observând o schimbare semnificativă în excreția potasiului. În plus, fructele de păducel pot să acționeze și ele ca diuretice și pot să ajute la tratarea problemelor renale. Păducelul este disponibil sub formă de ceai, însă cel mai bine ar fi să discutaţi cu medicul înainte de a-l consuma, ca să vă asiguraţi că este potrivit și pentru voi. În acelaşi timp, ceaiul de păducel echilibrează funcțiile inimii, reglează hipertensiunea arterială, fluidizează sângele și previne apariția cheagurilor și trombozelor. De asemenea, calmează durerile în caz de angină pectorală și tulburările de ritm cardiac (palpitațiile), întărește mușchiul cardiac și forța acestuia și dilată vasele de sânge, facilitând circulația către toate organele din corp. Unele studii științifice arată și că păducelul ar putea preveni bolile cardiace degenerative.