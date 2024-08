Colecistita operată laparoscopic se vindecă mult mai uşor

Colecistita reprezintă inflamaţia acută a veziculei biliare, cauza principală a apariţiei bolii fiind prezenţa în colecist a unor conglomerate de colesterol şi săruri biliare numite calculi veziculari sau „pietre la fiere“. În majoritatea cazurilor, acestea sunt infecţii care se adaugă uneicolecistite cronice litiazice.Aceste infecţii se propagă la colecist pe cale biliară, limfatică sau hematogenă.În serviciul de chirurgie, colecistita este pe primul loc ca şi frecvenţă a numărului de cazuri. Ea nu apare dintr-odată, ci este o evoluţie în timp a unor modificări funcţionale de evacuare a bilei, dar este concentrată între mese şi este obligatorie pentru emulsionarea grăsimilor şi pentru digestia acestora, alături de sucul pancreatic, împreună fiind eliminate. Apariţia unor tulburări funcţionale, alături sau separat, cu modificări de compoziţie a bilei produse de ficat, poate duce la formarea unor nuclei de precipitare şi care să determine apariţia microcalculilor sau nucleu pe care se va dezvolta următorul calcul.„Desigur, pot fi luni sau ani până se formează, însă odată formaţi, calculii la nivelul colecistului pot determina şi apariţia unor fenomene clinice, tulburări care pot fi traduse prin senzaţii de greaţă şi vărsături după prânzuri bogate, plus dureri în ipohondrul drept de tip colicativ, care, cu un tratament adecvat, poate să treacă în cazul unei crize obişnuite”, a declarat dr. Cătălin Grasa.Medicul a precizat că este uşor de diagnosticat prezenţa calculilor în colecist. Cauzele sunt determinate, în special, de modificări legate de concentraţia bilei, dar şi a stilului de viaţă şi de ce mâncăm. Colecistita o întâlnim de cele mai multe ori la adulţi, mai ales la femei, iar majoritatea sunt colecistite litiazice, dar şi forme alitiazice, adică fără calculi.În ceea ce priveşte tratamentul igieno-dietetic, acesta trebuie să cuprindă o hrană care să evite alimentele bogate în grăsimi, prăjeli, ouă, ciocolată. În situaţia în care tratamentul medicamentos nu îşi face efectul, se apelează la cel chirurgical.„De preferat ca acesta să fie aplicat pentru formele cronice sau subacute, dar, în egală măsură, îl aplicăm la pacienţii la care alt tip de tratament nu mai este benefic. Tratamentul chirurgical constă în scoaterea colecistului cu litiază cu tot, care se poate face clasic, prin chirurgia deschisă, tradiţională. În plus, din 1992, suntem primul centru din ţară în care s-au făcut intervenţii laparoscopice, minim invazive. În acest fel, recuperarea pacientului este mult mai rapidă şi se evită apariţia complicaţiilor, cum ar fi infecţiile. Uneori pot apărea, însă, şi complicaţii, ca migrarea calculilor din colecist în coledoc şi în aceste condiţii lăsăm în urmă tratamentul tradiţional şi aplicăm o altă metodă, prin endoscopie. Altfel spus, se precede la extragerea calculilor din coledoc şi aplicarea tratamentului laparoscopic”, a explicat dr. Grasa.De precizat că o dietă sănătoasă, bine echilibrată, plină de fructe și legume, este cea mai bună modalitate de a îmbunătăți și de a proteja sănătatea vezicii biliare. Fructele și legumele sunt pline de nutrienți și fibre care ajută la funcționarea normală a organismului. De asemenea, acestea sunt recomandate și contribuie la prevenirea afecțiunilor precum colecistita acută. Vezica biliară are nevoie de alimente bogate în vitamina C, calciu și vitamina B pentru a funcționa corespunzător. Acestea din urmă sunt esențiale pentru o vezică biliară sănătoasă.