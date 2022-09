Criolipoliza permite reducerea grăsimii din anumite zone ale corpului

Pentru cei care nu știu, criolipoliza este o procedură care permite reducerea grăsimii în anumite zone ale corpului, iar rezultatul este permanent dacă pacientul are un stil de viață sănătos, sunt de părere specialiștii. Aceasta este indicată în special celor care au adipozități, dar nu sunt supraponderali și este o procedură non-invazivă care folosește temperatura scăzută și un sistem de vid pentru a-și atinge obiectivele. În plus, are o eficacitate remarcabilă. Înainte de toate, trebuie precizat că această procedură trebuie efectuată într-un centru specializat și numai de către personal înalt calificat. Deși este practic lipsită de riscuri și nu are efecte secundare, necesită cunoștințe și expertiză pentru a fi aplicată corespunzător. În plus, de-a lungul timpului s-a dovedit a fi foarte eficientă în reducerea straturilor de grăsime, fără a deteriora pielea sau țesuturile din jur. Obiectivul acestui tratament este de a distruge celulele adipoase sau adipocitele prin scăderea temperaturii acestora până la descompunere și eliminare. Atenție, însă! Procedura nu este indicată persoanelor obeze, ci celor care au acumulat grăsime în anumite zone ale corpului și se aplică în principal pe abdomen, picioare, șolduri și genunchi. Grăsimea este eliminată în cantități mici într-o perioadă relativ lungă de timp, care poate varia de la două până la cinci luni.