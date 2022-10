Electroencefalograma, de mare ajutor în diagnosticarea tulburărilor cerebrale

De regulă, neuronii sunt mereu activi, transmițând impulsuri electrice prin SNC. EEG captează și amplifică aceste semnale electrice, reprezentându-le prin linii cu ondulații care definesc activitatea diferitelor regiuni ale creierului. De obicei, electroencefalograma este efectuată în stare bazală și supusă metodelor de activare, cum ar fi hiperventilația sau stimularea vizuală. De fapt, unii profesioniști recomandă obținerea unei înregistrări detaliate a creierului în timpul somnului”, a explicat medicul. În plus, există și EEG de urmărire timp de 24 de ore. Acest test are ca rezultat modele normale și anormale care ajută la diagnosticarea leziunilor sau tulburărilor caracteristice, cum ar fi convulsiile. Din acest motiv, testul este recomandat persoanelor suspecte de alterări nervoase episodice sau persistente.



Printre cele mai frecvente indicații ale electroencefalogramei se numără următoarele: alterarea funcțiilor superioare, cum ar fi memoria și conștiința, epilepsie sau alte sindroame convulsive, tulburări de somn. Acestora li se adaugă encefalita și alte infecții ale sistemului nervos central, tumori craniene, Alzheimer etc.





De foarte multe ori, medicii le recomandă pacienților să efectueze o electroencefalogramă (EEG), considerată a fi principala investigație folosită pentru diagnosticul, prognosticul și eficiența tratamentului epilepsiei, dar care poate juca un rol important și în diagnosticarea altor tulburări cerebrale.Electroencefalograma este o investigație folosită pentru a evalua activitatea electrică din creier. Potrivit dr. Roxana Chiriac, celulele cerebrale comunică între ele prin impulsuri electrice, EEG-ul putând ajuta la detectarea problemelor asociate cu această activitate. Pe scurt, creierul este alcătuit dintr-o rețea mare și complexă de celule specializate numite neuroni, care comunică între ei prin stimuli electrici care pot fi analizați cu ajutorul electroencefalogramei. În ce constă electroencefalograma? În principiu, starea de sănătate a creierului uman și a întregului sistem nervos central (SNC) poate fi evaluată printr-un număr mare de teste. În acest fel, este posibilă detectarea la timp a anomaliilor structurale și a tulburărilor funcției nervoase. Ca urmare, electroencefalograma, tomografia și imagistica prin rezonanță magnetică sunt unele dintre cele mai frecvente teste.„Electroencefalograma este o investigaţie extrem de utilă pentru diagnosticul convulsiilor și al epilepsiei. Aceasta este o tehnică de scanare funcțională ce măsoară activitatea electrică a creierului în timp real.