Endoscopia depistează problemele apărute la nivelul tractului digestiv

Endoscopia este o procedură medicală prin intermediul căreia se poate vizualiza interiorul tractului gastrointestinal, atât în scop diagnostic, cât și terapeutic. Potrivit specialiștilor, aceasta este o tehnică imagistică ce presupune introducerea unui endoscop, un tub lung și subțire, dotat cu o sursă de lumină și o cameră video la unul dintre capete, în interiorul tubului digestiv. Numită și gastroscopie, este folosită pentru a diagnostica și, uneori, a trata afecțiunile ce apar la nivelul părții superioare a tractului digestiv (cavitatea orală, orofaringe, esofag, stomac, bulbul duodenal și porțiunea descendentă a duodenului - prima parte a intestinului subțire).Procedura ajută medicii: să determine cauza unor semne și simptome precum greața, vărsăturile, durerile abdominale, dificultăți la înghițire sau sângerarea gastrointestinală; să colecteze probe de țesut (biopsie) pentru a putea obține un diagnostic corect; să trateze anumite afecțiuni ale tractului digestiv superior. Endoscopia digestivă superioară este indicată pentru: screening pentru afecțiuni maligne; depistarea și diagnosticarea a diferite probleme de la nivelul tractului digestiv superior (ex: esofagita, boala de reflux gastroesofagian, hernia hiatală, ulcerul esofagian, gastric sau duodenal, tumori etc.); identificarea cauzelor sângerărilor și a altor simptome digestive; scădere ponderală, anorexie, inapetență selectivă; diagnosticul anumitor infecții; electrocoagulare sau injectare de vase sângerânde etc.