Ficatul inflamat se manifestă prin disconfort în partea dreaptă sus a abdomenului

secretă bilă, o substanță necesară desfășurării activităților digestive. Potrivit dr. Adriana Zăvoianu, hepatomegalia nu se manifestă doar prin mărirea ficatului, ci și prin disconfort. Practic, organele din jur nu vor mai funcționa normal. Deși durerea poate fi foarte ușoară la început, ea va evolua în intensitate treptat. Caracteristica acestei dureri este localizarea sa. De regulă, se va manifesta în partea dreaptă sus a abdomenului, dar, în același timp, este posibil să aveți umflături în abdomen. Apoi, febra este semnul alterării stării de sănătate a organismului din cauza infecțiilor. Cu toate acestea, poate avea legătură și cu ficatul.





„Oamenii trebuie să ştie că ficatul inflamat provoacă febră în mod repetat. De asemenea, dacă ficatul este în stare proastă, pielea și ochii se îngălbenesc, iar acest simptom este cauzat de o creștere a bilirubinei în sânge. În acelaşi timp, este necesar a vă aminti că ficatul este responsabil de eliminarea toxinelor și a substanțelor pe care organismul nu le poate procesa, iar acest lucru duce la un alt simptom caracteristic, respectiv greața. Dacă ficatul nu-și face treaba corespunzător, alimentele vor fi greu de digerat, provocând greață și stare generală de rău. De vină pot fi cele care conțin grăsime, sare, făină și chiar cele care sunt foarte condimentate. Deși nu este plăcut să le acordați atenție, este bine să le observați câteva secunde. Atunci când acest organ eșuează, scaunul poate deveni limpede, chiar alb. Totodată, gustul neplăcut în gură este un simptom comun al inflamației ficatului. Totuși, există și alte patologii care pot prezenta această caracteristică. Gustul neplăcut apare şi din cauza acumulării de toxine”, a explicat medicul.





După cum am menționat deja, ficatul participă la digestia multor alimente ingerate, în special la digestia grăsimilor. În acest sens, digestia dificilă a anumitor alimente poate indica faptul că ceva nu funcționează corect în ficat. Consecinţa? Pot apărea senzațiile de greutate, gaze și disconfort abdominal. Un alt simptom comun al bolilor hepatice este oboseala excesivă fără un motiv aparent, dar și modificările culorii urinei sau mâncărimea pielii.





Aveți ficatul inflamat? În astfel de situații, trebuie să știți că situația poate avea diverse cauze, de la supraponderalitate la obiceiuri greșite, cum ar fi fumatul sau dieta bogată în grăsimi. Mai mult decât atât, inflamația ficatului este cunoscută și sub denumirea de hepatomegalie sau inflamație hepatică, este o afecțiune care apare atunci când organul își mărește dimensiunea și, de asemenea, prezintă o mare varietate de simptome.Ficatul este un organ situat în partea dreaptă sus a abdomenului, sub diafragmă, și are o rețea mare de vene și filtre enzimatice care îi permit să îndeplinească diferite funcții de purificare și metabolism în corpul uman. Funcționează după cum urmează: detoxifică, curăță sângele, luptă împotriva diferitelor infecții, stochează vitamine și energie,