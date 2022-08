Hemangioamele la copii sunt localizate, în special, pe față sau scalp

De precizat că hemangioamele infantile evoluează. La început se manifestă printr-o creștere rapidă, când își măresc rapid volumul și dimensiunea. Apoi, există o fază de stagnare, în care hemangiomul se schimbă foarte puțin. În cele din urmă, există o fază de involuție, în care încep să dispară în mod natural. Cu toate acestea, trebuie să interveniți dacă hemagioanele sunt mari sau cauzează complicații. Cercetătorii spanioli afirmă că lipsa de oxigen din placentă în primele luni de gestație ar putea produce modificări ale circulației placentare. Această modificare ar putea fi legată de hemangioame. Alte studii corelează hemangioamele infantile cu vârsta avansată a mamei și gestațiile multiple. În mod similar, sunt corelate cu placenta praevia și preeclampsia. La copiii prematuri, riscul dezvoltării unui hemangiom este mai ridicat. Prin urmare, cercetătorii asociază lipsa de oxigen cu apariția hemangioamelor.





Sunt cazuri în care copiii suferă de hemangioame infantile, niște tumori benigne care se caracterizează printr-o proliferare anormală a vaselor de sânge. Deși sunt, de obicei, localizate pe piele, ele pot fi găsite și la nivelul altor organe. În plus, hemangioamele afectează de trei ori mai multe fete decât băieți. De obicei, ele sunt localizate pe față sau scalp. Deși majoritatea hemangioamelor infantile sunt benigne, sunt situații în care ele pot duce la complicații. Ne referim la acele tumori roșiatice plate sau în relief, care nu sunt estetic plăcute. În plus, pot comprima structurile învecinate, cum ar fi ochii, nasul, gura etc.