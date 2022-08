Melanoza este o afecțiune benignă specifică fumătorilor

În plus, deși principala cauză este fumatul, petele pot fi cauzate și de mestecarea tutunului. Practic, boala apare deoarece unele componente ale tutunului stimulează melanocitele mucoaselor. În plus, afecțiunea este adesea însoțită de respirație urât mirositoare și de îngălbenirea dinților. În principiu, este doar o problemă estetică, dar sunt situații în care melanoza poate duce la detectarea greoaie a bolilor mai grave, cum ar fi cancerul. Cu alte cuvinte, o persoană care are pete întunecate în gură din cauza fumatului poate avea și alte probleme de sănătate

În ziua de azi, fumatul are mult mai multe consecințe decât cancerul pulmonar, iar una dintre ele este melanoza fumătorului, care constă în apariția unor pete de culoare închisă pe piele și mucoase. Partea bună este că ne referim la un proces benign, pe care oamenii îl confundă cu procese mult mai complexe, cum ar fi cancerul oral. Ambele situații sunt caracterizate, la început, de pete închise la culoare în cavitatea bucală. Cercetătorii estimează că, în prezent, aproximativ opt milioane de oameni mor în fiecare an ca urmare a fumatului. Din păcate, fumatul nu afectează doar fumătorul, ci poate afecta și sănătatea celor din jur, iar numărul fumătorilor continuă să crească. Motivul este faptul că populația nu este pe deplin conștientă de toate efectele negative ale tutunului. Potrivit oamenilor de știință, melanoza este cauzată în totalitate de fumat, acest lucru însemnând că nu există factori genetici care să afecteze aspectul acestor pete.