Pacientul își poate relua activitățile la scurt timp după o infiltraţie spinală

Infiltrația spinală este o metodă de tratament sigură, nedureroasă, rapidă și eficientă indicată în cazul durerilor de spate date de anumite patologii degenerative sau inflamatorii ale coloanei vertebrale, de tipul herniilor de disc, stenozelor, artrozelor vertebrale, spondilozei. Această procedură, susţin specialiştii, nu necesită internare și pacientul își poate relua activitățile la scurt timp după tratament. Scopul infiltrației spinale este scăderea inflamației nervului afectat ce conduce la diminuarea și, treptat, la dispariția durerii, a amorțelilor sau a altor simptome.Diminuarea durerii va fi resimțită în aproximativ 2-5 zile, în unele cazuri chiar mai rapid, efectul maxim fiind la două săptămâni după tratament.Procedura este una minim invazivă, iar pacientului i se injectează, sub anestezie locală, un amestec format dintr-un steroid cu acțiune lungă, un anestezic și soluție salină la locul de ieșire al nervului spinal din coloana vertebrală, cu scopul reducerii inflamației nervului afectat. Acesta va determina diminuarea până la dispariția durerii, a amorțelii sau a altor simptome cauzate de inflamația nervului. În medie, procedura durează 15 - 20 minute, se execută sub ghidaj ecografic, cu pacientul treaz, cu o pernă sub abdomen pentru a reduce lordoza lombară.