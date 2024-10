Perfuziile cu vitamine sporesc energia și sprijină sistemul imunitar

Perfuziile cu vitamine sunt niște soluții de vitamine și minerale administrate intravenos, care au rolul de a furniza rapid și eficient nutrienții necesari organismului. În general, acestea sunt utilizate pentru a trata deficiențe vitaminice, pentru a îmbunătăți starea generală de sănătate, a spori energia și imunitatea, sau în scopuri de recuperare după efort fizic intens sau boală.







De cele mai multe ori, perfuziile cu vitamine le sunt recomandate persoanelor care se află în anumite situații medicale. Iată o detaliere a principalelor grupuri și condiții pentru care aceste perfuzii pot fi benefice: pacienți cu malabsorbție, care suferă de afecțiuni gastrointestinale precum boala Crohn, colita ulcerativă, sindromul de intestin scurt sau boala celiacă, care afectează absorbția normală a nutrienților. Totodată, acestea le sunt indicate celor care urmează diete foarte restrictive, cum ar fi veganii stricți sau cei cu intoleranțe alimentare multiple, care pot duce la deficiențe de vitamine și minerale.







Și pacienți cu afecțiuni cronice, precum fibromialgia și sindromul de oboseală cronică sunt vizați. În același timp, susțin medicii, perfuziile cu vitamine pot ajuta la ameliorarea simptomelor de oboseală extremă și durere cronică. Anumite perfuzii, în schimb, cum ar fi cele cu magneziu, pot reduce frecvența și severitatea migrenelor. Pacienții care se recuperează după intervenții chirurgicale majore pot beneficia de un cocktail de vitamine injectabile pentru a accelera vindecarea și a îmbunătăți starea generală de sănătate.







La rândul lor, persoanele care se recuperează după boli severe sau cronice, cum ar fi cancerul sau infecțiile grave, pot folosi vitaminele intravenoase pentru a restabili echilibrul nutrițional. De asemenea, cei care se confruntă cu niveluri ridicate de stres și epuizare pot găsi beneficii în perfuziile cu vitamine, care pot ajuta la ameliorarea simptomelor de oboseală și la creșterea nivelului de energie.







În ceea ce privește persoanele cu sisteme imunitare slăbite, fie din cauza bolii, fie din cauza tratamentelor medicale (cum ar fi chimioterapia), acestea pot folosi perfuziile pentru a-și întări apărarea naturală a organismului.







Știați, însă, că perfuziile cu vitamina C aduc multiple beneficii sănătății tale? Prin administrarea directă în sânge, corpul absoarbe o cantitate mai mare de vitamina C comparativ cu suplimentele orale, oferindu-vă, practic, rezultate rapide și eficiente. „În primul rând, acestea ajută corpul să lupte împotriva infecțiilor și răcelilor şi protejează celulele împotriva stresului oxidativ și îmbătrânirii premature. Apoi, îi oferă un plus de energie și vitalitate organismului şi susține producția de colagen. Astfel, pielea va deveni mai fermă și radiantă. Nu în ultimul rând, perfuziile sunt recomandate persoanelor cu un stil de viață agitat, în timpul recuperării după o boală, sau pentru cei care vor să își crească rapid imunitatea și starea de bine. Mare atenţie! Perfuziile se realizează doar sub strictă supraveghere medicală și pe baza recomandării medicului, după o evaluare detaliată a pacientului”, a precizat dr. Ionica Ciortan.