RADIUS DETOX este un sanctuar al sănătății și al regenerării, unde fiecare colțișor emană curățenie și prospețime, iar fiecare moment petrecut este dedicat revitalizării mintale, corporale și spirituale.

Dr. Nicoleta Vîrlanuță, owner Radius Detox: "RADIUS Detox a luat naștere datorită unei experiențe trăite. E un vis care a devenit realitate. Mă bucur tare mult că am reușit să deschid această clinică, unică în Constanța. Am adus aproape de mine o echipă, am pornit dintr-un singur concept. Acum o să începem să facem niște concepte noi. Terapii anti-aging personalizate".













Elena Șapte, manager: "Sunt profesor universitar la Facultate de Medicină și am profesat și în Spitalul Județean aproape 30 de ani. În 2019 mi-am dat demisia pentru că nu mai puteam suporta suferința umană. Bolile au devenit din ce în ce mai grave. M-am gândit că vreau să merg pe prevenție mai mult decât pe tratament. Este mult mai important să previi o boală și mult mai ieftin".