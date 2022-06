Prof. dr. Constantin Dulcan: "Gândurile noastre au o chimie care ne poate îmbolnăvi sau ne poate îmbunătăţi sănătatea"

Potrivit reputatului medic neurolog Constantin Dulcan, atunci când apare o boală, factorii ereditari au influenţă în proporţie cel mult 10%, iar restul, adică majoritatea, ţine de stilul şi condiţile de viaţă, scrie antena3.ro”Procentele sunt diferite pentru cât moştenim ereditar şi cât este dependent de viaţa pe care o ducem. Procentul ereditar este între 5 şi 10%. Să spunem că unul care a avut ereditar, antecedente, un cancer, ar putea să facă din acest motiv, dar restul de 90% intră în stilul de viaţă, în condiţiile de viaţă şi pe care le putem evita”, a explicat profesorul Dulcan, la Antena 3.Medicul a explicat, apoi, cum gândurile ne influenţează starea de sănătate şi a precizat că fiecare emoţie are propriul câmp energetic.Concret, câmpul energetic al iubirii aduce pace, linişte. Stresul, în schimb, duce la secreţia de cortizol în exces, hormon care blochează neurogeneza, ducând la apariţia bolilor neurodegenerative.”Modul de a gândi este extrem de important. Ştim că gândirea noastră înseamnă idei, emoţii, sentimente, acţiune. Prin studii de laborator, s-a observat că anumite cuvinte, ante-gânduri, ante-idei sau acţiuni ori emoţii au un efect pozitiv asupra stării noastre de sănătate şi anume: favorizează aceste gene ale longevităţii sau tinereţii şi invers. Alte cuvinte, gânduri, idei au efect nociv asupra organismului. De ce? Pentru că, pe de o parte, în momentul când gândim noi emitem o energie care are coloratura gândurilor noastre: pozitivă sau negativă, dar are şi o chimie care corespunde structurii noastre biochimice şi care, în clipa în care vorbim despre o gândire pozitivă, este cea care ne favorizează genele şi ale sănătăţii, şi ale tinereţii, şi ale longevităţii. Citește mai departe...