Rahianestezia nu poate fi practicată pentru operaţiile de lungă durată

Rahianestezia presupune administrarea de medicamente anestezice în lichidul spinal. Anestezia spinală provoacă o amorțeală profundă și lipsa controlului muscular în părțile corpului afectate de medicație. Practic, această tehnică oferă siguranță și satisfactie pacientului, fiind frecvent utilizată în spitale, pentru o mulțime de intervenții chirurgicale. În plus, complicațiile grave cauzate de rahianestezie sunt extrem de rare.Anestezia rahidiană este o procedură relativ simplă și nedureroasă. Drept urmare, dacă ați primit undă verde pentru această metodă, anestezistul vă poate seda înainte de procedură. Așa că, dacă sunteți sedați înainte de efectuarea injecției, este posibil să nu vă amintiți nimic despre procedură. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, o rahianestezie este realizată fără nici o sedare prealabilă, și, de obicei, disconfortul pacientului în timpul înțepăturii este ușor și bine tolerat. Mulți pacienți susțin că disconfortul este mai mic decât cel din timpul montării unei branule sau a unei linii intravenoase.„Rahianestezia este acea anestezie efectuată în zona abdomenului şi a membrelor inferioare, prin injectarea unui anestezic în canalul rahidian. De obicei, rahianestezia este utilizată în chirurgia aparatului urinar, a aparatului genital feminin, a anusului şi a membrelor inferioare. Aceasta are un efect mult mai rapid decât anestezia peridurală, dar nu poate fi practicată pentru operaţii cu durata mai mare de două ore şi jumătate. În ceea ce priveşte reacţiile de după intervenţie, acestea sunt foarte rare şi constau în greţuri şi vărsături, scăderea tensiunii arteriale, dureri de cap.În cazul unei rahianestezii, traumatismul de la nivelul coloanei vertebrale trebuie să aibă timp să se refacă. Spaţiile intervertebrale unde se face rahianestezia sunt destul de înguste şi orice puncţie generează o reacţie inflamatorie la nivelul ţesuturilor traumatizate. Desigur, există şi pacienţi care rămân cu o durere surdă mult timp, în zona puncţiei”, ne-a declarat dr. Viorel Ispas, medic specialist chirurgie vasculară.Ce se întâmplă? După câteva minute de la injectarea anestezicului spinal, veți începe să simțiți amorțeală și greutate în picioare. Acest lucru va progresa în următoarele zece minute pentru a completa anestezia părților implicate ale corpului.Durata acestei amorțeli va fi stabilită de specialiști, prin selectarea diferitelor medicamente și doze. Deoarece rahianestezia trebuie să dureze mai mult decât intervenția chirurgicală, puteți experimenta amorțeala timp de încă aproximativ două ore după finalizarea procedurii. Cu toate acestea, anestezistul va încerca să adapteze procedura pentru a facilita o externare mai rapidă din salonul de terapie intensivă. Dacă procedura este efectuată în regim ambulatoriu, senzația de amorțeală trebuie să dispară înainte ca pacientul să fie externat și lăsat să plece acasă. De asemenea, este recomandat ca pacientul să nu consume alimente cu minimum șase ore înainte de procedură și să nu bea apă cu minimum două ore înainte. Această regulă trebuie respectată, de fapt, în cazul oricărui tip de anestezie. Unele dintre avantajele rahianesteziei, în comparație cu anestezia generală sunt: mai puțină confuzie sau o senzație mai mică de amețeală după operație, o ameliorare mai rapidă a durerilor imediat după operație, o nevoie redusă de folosire a calmantelor puternice, mai puțină greață și vărsături etc.