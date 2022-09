Siropul de morcovi și miere, recomandat în afecțiunile de sezon

În același timp, morcovii contribuie la blocarea efectelor negative ale radicalilor liberi asupra celulelor corpului. Proprietățile mierii, în schimb, ajută la oprirea înmulțirii virușilor și favorizează semnificativ sănătatea căilor respiratorii. Luați cinci morcovi medii, o jumătate de cană de miere de albine bio și sucul a jumătate de lămâie (opțional). Tăiați morcovii în bucăți mici și fiebeți-i într-o cratiță. Când sunt moi, luați-i de pe foc și pasați-i. Apoi, puneți piureul de morcovi într-un borcan de sticlă, împreună cu mierea și lămâia. Acoperiți borcanul și lăsați-l să stea o zi înainte de a consuma siropul.





În scurt timp, toamna își va intra în drepturi, la fel ca și afecțiunile respiratorii de sezon, răcelile și gripele. Totuși, combinând morcovii și mierea, puteți pregăti un remediu natural pentru a ține simptomele gripei sub control. Specialiștii sunt de părere că acest sirop de morcovi pentru gripă este un remediu natural care poate ajuta la menținerea anumitor simptome sub control, cum ar fi excesul de flegmă, tusea și congestia. Spre deosebire de multe siropuri convenționale, nu conține aditivi chimici și concentrează substanțe nutritive esențiale importante. De obicei, gripa este o boală virală care afectează sănătatea sistemului respirator, implicând simptome precum congestia nazală, febra și disconfortul general. Deși aceste probleme se ameliorează în câteva zile, oamenii solicită tratament medical pentru a le face față. Tocmai de aceea, beneficiile siropului de morcovi pentru gripă sunt foarte diverse. În primul rând, această legumă este plină de antioxidanți și vitamine care întăresc funcția imună. De fapt, conține o doză semnificativă de vitamina C, care joacă un rol cheie în combaterea infecțiilor.