Situații în care umflarea mâinilor poate fi motiv de îngrijorare

De cele mai multe ori, persoanele care au mâini, degete și picioare umflate și dureroase simt o stare accentuată de disconfort. Acest tip de manifestare clinică, cunoscută și sub numele de edem, poate să apară în orice zonă a corpului. Totuşi, cel mai adesea se manifestă la nivelul degetelor, mâinilor, brațelor, gleznelor și picioarelor.Simțiți o durere accentuată și nu știți de ce? Edemul apare, de obicei, atunci când corpul reține lichide, dar există și alți factori care pot declanșa aceste stări, inclusiv căldura excesivă, exercițiile fizice intense, dar și anumite afecțiuni medicale. În unele cazuri, degetele sau mâinile umflate nu prezintă, însă, motive de îngrijorare, dar în alte situații, poate fi necesar tratamentul bolii cauzatoare. De asemenea, trebuie precizat că organismul reține lichide, mai ales în cazul în care dieta este bogată în sare, reacție necesară pentru ca organismul să poată dilua concentrația crescută a acestui mineral. Mai departe, retenția de apă poate duce la umflarea temporară a mâinilor și a degetelor, dar dispare spontan, în câteva ore sau în maximum două zile, mai ales dacă se reduce consumul de sare. Acesta este motivul pentru care medicii recomandă păstrarea unei alimentații echilibrate, cu un aport de sare moderat spre redus, îndeosebi în condițiile unei boli asociate, cum ar fi hipertensiunea arterială.Potrivit dr. Daniela Stan, exercițiile fizice și efortul pot duce, de asemenea, la umflarea degetelor. Acest lucru se întâmplă deoarece organele vitale au nevoie de mai mult sânge în timpul activităţii intense, iar fluxul de sânge se direcționează de la extremități spre inimă, plămâni și mușchi. Ca un rezultat natural, mâinile primesc mai puțin sânge, vasele se dilată în efortul de a crește fluxul, ceea ce poate cauza apariţia edemului. De asemenea, odată cu exercițiile fizice prelungite, fluxul sanguin crește la nivelul pielii pentru a disipa căldura și pentru a răci organismul, proces care contribuie și la umflarea degetelor, însă edemul se va retrage în scurt timp după finalizarea antrenamentului.În același timp, artrita este o boală care poate să apară la orice articulație, mică sau mare, artritele de tip inflamator putând fi de cauză infecțioasă (tuberculoză, artrite cu diferiți germeni) și neinfecțioasă (artrita reumatoidă, artrita psoriazică, spondilatritele).Artrita reumatoidă, cunoscută şi sub denumirea de poliartrită reumatoidă, determină inflamarea articulațiilor, provocând durere și rigiditate. „În această boală sunt afectate, de obicei, articulațiile mici ale mâinilor și picioarelor, având caracter simetric și aditiv (adică inflamația apare la o articulație și, ulterior, sunt prinse simetric și alte articulații). Simptomele artritei includ: durere surdă sau sub formă de arsură la nivelul articulațiilor afectate; durere după suprasolicitare; dureri matinale și o rigiditate la nivelul articulațiilor mici ale mâinilor, care se ameliorează după câteva minute de la trezire; umflarea la nivelul articulațiilor, cu mână cu aspect îngroșat etc”, a explicat medicul.Totodată, neuropatia periferică este o afecțiune care provoacă amorțeală, durere și slăbiciune în mâini și picioare, ea apărând atunci când nervii periferici sunt afectați din cauze precum diabet, leziuni traumatice, infecții și probleme metabolice. Simptomele comune ale neuropatiei periferice includ: amorțeală, înțepături sau furnicături în picioare sau mâini; umflarea mâinilor; durere de intensitate crescută; sensibilitate extremă; slăbiciune musculară sau paralizie; lipsă de coordonare. Având în vedere marea varietate de cauze care pot duce la umflarea mâinilor și a degetelor, este important să eliminaţi factorii de risc care pot contribui la aceste manifestări clinice. Ca urmare, respectarea unui regim igieno - dietetic adaptat fiecărui pacient în funcție de bolile asociate, evitarea fumatului, respectiv tratarea promptă și corectă a hipertensiunii arteriale, a sindromului nefrotic, a artritei reumatoide, poate contribui la evitarea sau rărirea episoadelor.