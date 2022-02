Țineți sub control bufeurile cu semințe de in!

Din fericire, de-a lungul anilor s-au descoperit numeroase tratamente naturale pentru a ţine sub control acest simptom al menopauzei, astfel încât acest proces să fie mai uşor de suportat. De exemplu, acizii graşi din compoziţia seminţelor de in sunt foarte benefici pentru femeile aflate la vârsta menopauzei. Aceştia previn dezvoltarea bolilor cardiace, reduc inflamaţiile şi ţin sub control simptomele menopauzei. În același timp, cuişoarele au un conţinut bogat de flavonoide, un tip de fitoestrogen util pentru a reduce frecvenţa bufeurilor. Aveți nevoie de o linguriţă de cuişoare și o cană de apă. Instrucţiuni: dați apa în clocot şi adăugați cuişoarele. Lăsați amestecul să fiarbă timp de câteva minute și beți această infuzie de două ori pe zi.





Pentru a ţine sub control bufeurile, specialiștii recomandă utilizarea mai multor remedii naturiste înainte de culcare. De asemenea, este necesar a vă cumpăra niște pijamale şi lenjerie de bumbac sau pânză. De ce? Pentru că una din cele mai frecvente şi deranjante simptome ale menopauzei sunt bufeurile, ce cresc în intensitate seara. Deşi majoritatea neplăcerilor asociate acestei etape a vieţii sunt produse de schimbările hormonale, cele mai multe femei sunt afectate de bufeuri. De fapt, se estimează că circa 85% din femei prezintă acest disconfort în primul sau cel de-al doilea an după ce intră la menopauză. Deşi bufeurile nu sunt o problemă de sănătate gravă, ele sunt foarte neplăcute şi pot afecta somnul, producând frustrare.