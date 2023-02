3 sfaturi pentru a alege o vopsea lavabilă de calitate

1. Asigură-te că este o vopsea cu adevărat lavabilă

2. Stabilește ce tip de vopsea lavabilă iți este necesar

3. Ține cont de câțiva factori importanți

● Gradul de lavabilitate

● Ușurința cu care se aplică

● Gradul de acoperire și intensitatea culorii

● Rezistența la zgârieturi, pete și mucegai

● Rezistența finisajului

● Prețul

Zugrăvirea unei încăperi este o treabă cât se poate de importantă și vopseaua trebuie aleasă cu grijă. De ce? Pentru că în timp ce mobilierul și covoarele pot fi curățate cu o relativă ușurință, urmele de pe pereți pot deveni o permanență, dacă nu știi ce tip de vopsea să cumperi. Vopseaua lavabilă te poate scuti de mult efort pe viitor.Vopselele lavabile sunt mai rezistente și mai durabile decât cele standard, mai ales în cazul petelor și zgârieturilor, fiind mai ușor de șters. Dar știi cum să o alegi pe cea de calitate? Iată câteva sfaturi utile.Vopseaua lavabilă este un tip de emulsie creată astfel încât să poată fi ștearsă pentru a îndepărta urmele, fără a deteriora stratul de la suprafață. De aceea, o vopsea lavabila de la MatHaus este foarte utilă pentru zonele care de regulă ar necesita vopsirea regulată.Ei bine, pentru a te asigura că este o vopsea de calitate, caută pe etichetă mențiunea „tehnologie rezistentă la pete”. Asta ar trebui să o deosebească de emulsiile obișnuite pe bază de apă. Adică poți șterge petele cu un amestec simplu săpun și apă, fără a deteriora culoarea și finisajul.Caracteristicile vopselelor lavabile sunt măsurate printr-un sistem de clasificare specific:● clasa 1 - cel mai înalt nivel de rezistență a unui strat de vopsea la ștergere;● clasa 2 este considerată lavabilă, însă gradul de rezistență a stratului de suprafață este mai mic.Pe lângă asta, mai există o clasificare a vopselelor lavabile în funcție de finisajul și aspectul stratului exterior.. Aceasta este a considerată cea mai ușor de curățat.Nu reflectă lumina, așadar are un nivel de strălucire foarte mic. Pe de altă parte, este o vopsea ideală pentru pigmenții puternici și de regulă are un strat exterior rezistent și durabil.. Este o vopsea lavabilă foarte mată, care nu reflectă deloc lumina și are un aspect rustic, ceea ce o face ideală pentru încăperi cu o notă de farmec vintage.. Aceasta oferă o senzație de lustruire delicată, fiind rezistentă la umiditate. Pe lângă asta, adaugă și o notă de eleganță discretă.O vopsea lavabilă de calitate respinge lipirea unor lichide, ceea ce face ca aceste să fie mai ușor de curățat. O vopsea cu un grad crescut de lavabilitate este o alegere ideală pentru zonele cu trafic intens, cum ar fi holurile și zonele în care apar adesea pete, cum ar fi bucătăriile și sufrageriileO vopsea lavabilă de calitate ar trebui să fie ușor de aplicat cu o rolă sau o pensulă, fără să stropească prea mult.Vopseaua lavabilă de calitate ar trebui să ofere o acoperire bună, dar și intensitatea dorită a culorii. Nu de puține ori, pigmentul transpus pe un perete este mult mai slab decât cel vizibil în recipient.O casă este făcută să trăiești cu poftă în ea și să fie plină de viață. Asta însemne că mereu vor exista și semne ale vieții tale. Vopseaua lavabilă de calitate trebuie să specifice cât de rezistentă este la factori precum zgârieturi sau pete.O vopsea lavabilă de calitate îți permite să o ștergi ori de câte ori este nevoie pentru a menține aspectul general al casei menține în condiții optime, dar fără a-și pierde finisajul.O vopsea de calitate poate avea și un preț pe măsură. Dacă te orientezi spre cel mai ieftin produs de la raft, s-ar putea să nu obții neapărat rezultatul dorit.Așadar, vopseaua lavabilă este special concepută pentru pereți pe care pot apărea pete și urme de zi cu zi. Mărcile calității acesteia sunt, de regulă, rezistența la pete și umiditate, dar și rezistența finisajului.