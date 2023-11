A crescut numărul românilor pasionați de muzică populară și manele

În topul preferințelor muzicale ale românilor este campioană muzica populară. Un sondaj realizat recent arată că aproape jumătate dintre persoanele intervievate spun că ascultă acest gen muzical. De asemenea, în România a crescut, în ultimii ani, și numărul pasionaților de manele. Sunt din ce în ce mai puține, în schimb, persoanele care ascultă muzică rock și pop dance.Preferințele muzicale s-au tot schimbat în ultimul deceniu, dar indiferent de genul muzical, peste 95% dintre cei care au răspuns unui studiu INSCOP au declarat că ascultă muzică. 47.3% dintre cei chestionați spun că ascultă muzica populară, 29.2% pop-dance, 28.3% cea clasică și 21.6% manele.Față de 2013, muzica pop-dance a scăzut în preferințe cu 22 de procente, iar manelele au crescut cu 7 procente. În ceea ce privește muzica hip-hop și cea rock procentele sunt asemănătoare.Potrivit sondajului, ascultă muzică populară persoanele mai în vârstă, cu educație primară sau medie din mediul rural. Spun că preferă pop-dance mai ales persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară și angajații din mediul privat. Cei cu studii superioare declară într-o proporție mai ridicată decât restul populației că preferă muzica clasică. Iar manele ascultă persoanele mai tinere, cu vârsta sub 45 de ani, cele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din rural, utilizatorii rețelei Tik-Tok, care au un venit mai redus. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.100 persoane.„Apropo de preferința celor care ascultă manele, avem 20% din populație. E posibil ca ponderea celor care preferă acest gen să fie chiar mai mare. Aici este și o tendință uneori de a ascunde răspunsul, dacă e un gen muzical sub un oarecare oprobiu public. Am putea spune că în cazul muzicii clasice să existe un fel de conformism social”, precizează directorul INSCOP, Remus Ștefureac.