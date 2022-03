Agenția pentru Protecția Mediului, veşti de ultim moment despre "norul toxic" provenit din Ucraina

"Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului confirmă faptul că aceste ştiri sunt false, adică norul poluant, chiar dacă există, nu este tocmai corect să-l numim nor toxic. Ce aş putea să vă spun foarte concret este că din datele care ne-au venit la CAMS, acel nor a conţinut vineri 1,3 miligrame pe metru cub monoxid de carbon şi noi ştim foarte bine că pentru monoxidul de carbon avem o reglementare de 10 miligrame pe metru cub, ceea ce înseamnă că e mult sub pragul care poate să ne îngrijoreze", a afirmat Lorand Fulop, citat de Agerpres.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului a menţionat că instituţia nu a putut măsura datele norului, deoarece acesta nu se află deasupra României."ANPM are un sistem de notificare foarte bine pus la punct, la fiecare oră ne vin date, în cazul în care se întâmplă ceva datele ies din pragurile respective şi automat ne vin nişte notificări, deci vom şti şi vom raporta în cel mai scurt timp. (...) Faptul că norul încă nu a ajuns, sau e foarte posibil nici să nu ajungă în România, nu prea am putut să măsurăm noi date concrete, însă în cazul în care eventual intră în România, atunci vom şti absolut din primul minut ce se întâmplă şi care sunt numerele, şi atunci, bazat pe rapoartele noastre, sunt sigur că vor fi luate cele mai bune decizii", a precizat Lorand Fulop, citează digi24.ro