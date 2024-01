Alegerea unui laptop gaming - la ce trebuie să fim atenți

Când cauți cel mai bun laptop gaming din punct de vedere al raportului calitate-preț vei găsi de toate: de la modele "ieftine" pentru jocuri puțin pretențioase până la alte dispozitive mai ambițioase, dar și cu prețuri pe măsură.Alegerea celui mai bun laptop de gaming din punct de vedere al raportului calitate-prețDeși au o estetică foarte caracteristică ce conferă anumite avantaje la joc, adevăratul factor diferențiator al unui laptop de gaming este interiorul său, sau, altfel spus, hardware-ul.Fără a da în vileag restul componentelor, scoatem în evidență procesorul grafic și impactul acestuia asupra jocului. Vom lua în calcul, însă, și procesorul, cantitatea și tipul de memorie RAM și de stocare în căutarea celui mai bun laptop de gaming din punct de vedere preț-calitate.Placa video este în centrul atențieiDacă există un software care poate fi foarte solicitant, acesta este cel de jocuri. Sarcini precum redarea imaginilor sau redarea unor texturi din ce în ce mai realiste cad, prin urmare, pe umerii plăcii grafice. Industria este împărțită între două mărci: NVIDIA, cu respectivele RTX 3000, și AMD, cu familia Radeon RX 6000, deși primele sunt cele mai răspândite în notebook-urile din gama medie și high-end.Cu toate acestea, următoarele generații de GPU-uri de la ambele încep să se vadă, dar prețurile lor nu sunt încă "populare" în dispozitive. Dacă există un software cu potențial de exigență, acesta este gamingul. Astfel, sarcini precum redarea de imagini și texturi din ce în ce mai realiste cad pe umerii plăcii grafice.Industria este împărțită între două branduri: NVIDIA cu respectivele RTX 3000 și AMD cu familia Radeon RX 6000, deși primele sunt cele mai întâlnite în notebook-urile de gamă medie și înaltă. Cu toate acestea, următoarele generații de GPU-uri de la ambele încep să se vadă, dar prețurile lor nu sunt încă "populare" în dispozitive.„Scutierul” plăcii video: procesorulProcesorul este responsabil pentru procese importante precum fizica, inteligența artificială și rezoluția, printre alte sarcini pe care trebuie să le îndeplinească cu succes în jocuri.Este important de reținut că jocurile beneficiază mai mult de pe urma unui procesor mai rapid decât a unuia care este capabil să gestioneze mai multe fire de execuție sau care are mai multe nuclee. Cu toate acestea, dacă, pe lângă jocuri, aveți de gând să vă folosiți computerul pentru sarcini precum editarea de fotografii, atunci optați pentru un procesor rapid, cu mai multe fire și nuclee.Deși Intel este în mod tradițional producătorul preferat, Ryzen Mobile de la AMD este o alternativă solidă în ceea ce privește performanța. Atât la Intel, cât și la AMD, seria pe care o vom regăsi este seria H, întâlnită de obicei în laptopurile destinate jocurilor și creării de conținut, care sunt mai puternice și mai pretențioase în ceea ce privește consumul de energie decât seria U.Minimul pentru o experiență de gaming bună va fi reprezentat de a unsprezecea generație de Core i5 și, în cazul AMD, de Ryzen 5 și Ryzen 7 5000 (mai exact, Ryzen 5 5600H și Ryzen 7 5800H), care se remarcă în continuare în ceea ce privește raportul preț-performanță. Cu toate acestea, dacă bugetul vă permite sau dacă găsiți o ofertă bună, optați pentru generația a 12-a de la Intel și Ryzen 6000.RAM și stocareDeși GPU și CPU sunt actorii dominanți în jocuri, experiența de joc poate fi stricată dacă nu avem suficientă memorie RAM, dacă nu avem spațiu suficient pentru a instala software sau dacă pornirea programelor este extrem de lentă.Când vine vorba de memoria RAM, cantitatea de pornire în 2023 este în continuare de 8GB. Da, cu cât mai multă memorie RAM, cu atât mai bine, pentru jocuri fluide și alte sarcini în același timp, dar 16GB reprezintă un echilibru atractiv între experiență și investiție. Cu toate acestea, dacă puteți găsi modele accesibile de 32GB, nu vor fi o afacere rea.Dacă premisa este jocul ocazional sau un buget modest, atunci chiar dacă sunteți mulțumit cu 8GB, ar fi bine să vă asigurați că mai devreme sau mai târziu puteți face upgrade la mai multă memorie RAM.Indiferent de număr, asigurați-vă că este cel puțin DDR4 și că frecvența de lucru este cât mai rapidă, 2.666 MHz efectivi fiind un minim de luat în considerare.În ceea ce privește stocarea, ar fi ideal să puteți profita de vitezele SSD și, de asemenea, să aveți suficient volum pentru a stoca sisteme de operare și jocuri din ce în ce mai mari. În acest sens, există laptopuri cu stocare mixtă pentru a combina avantajele ambelor tehnologii, configurația "optimă" fiind de 1TB HDD + 512SSD. În orice caz, dacă aveți un hard disk mecanic "tradițional", asigurați-vă că acesta este de 7200 rpm.Dar nu vom găsi întotdeauna această configurație mixtă la computerele care îndeplinesc alte criterii. În astfel de cazuri este preferabil să renunțăm la mai mult spațiu în favoarea celor cu un singur SSD, dar cel puțin un SSD de 512 GB, SSD-ul de 1 TB fiind componenta ideală pentru viteză și spațiu. Cu toate acestea, dacă ați ales un model cu un SSD destul de mic, asigurați-vă că înlocuirea acestuia în viitor este o sarcină ușoară.Deși cele mai comune diagonale pentru laptopurile de gaming sunt de 15" și 17", datorită gamei de modele, mobilității și, mai ales, a hardware-ului necesar pentru a oferi o experiență bună, diagonala cu cel mai bun raport calitate-preț este de 15 inci.În ceea ce privește rezoluția, cea mai frecventă este Full HD, ceea ce reprezintă o calitate mai mult decât suficientă pentru această dimensiune.Cu toate acestea, dacă urcăm până la 17", este mai frecvent să vedem modele la 1440p, iar în cazul celor mai premium modele este posibil să se ajungă la 4K, ca în cazul modelului de laptop gaming ASUS ROG Zephyrus S17 cu Adaptive-Sync. În acest sens, ar putea merita să completăm placa grafică puternică cu un monitor de gaming extern cu această rezoluție și cu o diagonală care să ne permită să ne bucurăm de ea.În ceea ce privește rata de refresh, cea de bază este de 60 Hz, deși, așa cum am menționat în secțiunea GPU, este indicat să urcați până la 120 - 144 Hz, o îmbunătățire care se observă per se, dar care vă va oferi un avantaj competitiv, mai ales dacă jucați shootere. Dacă eu mă joc la 144 Hz și tu la 60 Hz, eu văd mai mult de două ori mai multe cadre decât tine și asta îmi oferă un avantaj atunci când vine vorba de a te vedea și de a ținti spre tine, de exemplu.Dacă ne uităm la minimul necesar, acesta este un ecran de 15" cu rezoluție Full HD, cum ar fi un laptop gaming ASUS TUF , și rată de reîmprospătare de 60 Hz. Dar, așa cum am menționat în secțiunea GPU, este recomandabil să urcați la 120 - 144 Hz, un salt care este vizibil în sine, dar care vă va oferi un avantaj competitiv, mai ales dacă jucați shootere.Când vine vorba de laptop gaming ASUS, avem mai multe game dintre care să alegem: ROG (Republic of Gamers) sau laptop gaming ASUS TUF, printre altele. ASUS produce și laptopuri cu un raport excelent calitate-preț pentru birou sau uz „domestic”, precum gama Asus Vivobook sau Asus Zenbook. ASUS Vivobook poate pleca de la prețuri de doar 1400 de lei și poate ajunge și la sume de peste 15.000, în funcție de specificații. Așadar, există un laptop gaming ASUS pentru oricine, precum și un laptop ASUS Vivobook pentru orice buzunar.