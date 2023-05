Ana Maria, fetiţa unui pompier din Medgidia, a pierdut lupta cu boala nemiloasă. "Sper să vă putem răsplăti tot ajutorul oferit"

Ana Maria, fetița de doar 11 ani pentru care oamenii s-au mobilizat să dea o mână de ajutor, în speranţa că va învinge o boală nemiloasă, a trecut la cele sfinte. Cei care cunosc cazul au stat cu sufletul la gură aşteptând zilnic veşti mai bune...







Ea era fiica Cristinei Stase, plt.maj. la ISU Dobrogea, subofițer operativ în cadrul Detașamentului de Pompieri Medgidia, Micuţa fusese diagnosticată în urmă cu aproximativ un an cu cancer cerebral. Anunțul trist a fost făcut chiar de mama fetei:







"Acum cateva ore, minunea mea de fetita, luptatoarea mea, cel mai bun, bland si iubitor copil din lume, a devenit un ingeras! Acum nimic nu o mai doare! Danseaza cu ingerasii si este linistita, iar eu ma mai rog doar ca Bunul Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Este la fel de frumoasa ca intotdeauna si o puteti vedea la Capela Bisericii ,,Sfintii Apostoli Petru si Pavel,, din Medgidia. Va multumim din suflet pentru rugaciunile dvs.! Sper ca intr o buna zi sa va putem rasplati tot ajutorul oferit pentru care va multumim inca o data", este mesajul mamei sale.







"Doamne, cât am sperat să vină alte vești"







Postarea mamei a strâns zeci de mesaje de condoleanţe, pentru că vestea a venit ca un fulger pentru toţi cei care cunoşteau cazul micuţei şi sperau, şi se rugau, pentru o minune:



"Ooof, frumusețe mică! Dumnezeu să te aibă în pază, de-a dreapta sa! Condoleanțe, dragilor tăi părinți și tuturor celor care te-au iubit și au făcut tot ce a depins de ei, ptr ca tu să rămâi aici pe pământ, fetiță frumoasă și bună și veselă, Anușca! Lacrimi și flori ptr suflețelul tău!"



"Dumnezeu s-o odihnească în pace! Îngeraș, drum lin! Nu te vom uita niciodată!"



"Doamne, cât am sperat să vină alte vești. Dumnezeu să vă dea putere să treceți prin acesta durere și sa aibă grijă de sufletul ei pur! Ea vă va veghea din cer acum. Va îmbrățișez!"



"Doamne, nu mai am cuvinte. Zbor lin, inger minunat! Cristina, cuvintele sunt de prisos, ea stie ca ati luptat impreuna! Sa va dea Dumnezeu putere..."







Şi rugăciunile noastre se îndreaptă către familia greu încercată...Să-i fie drumul lin!