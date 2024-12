Anchetă la spital, după ce o mamă, internată cu bebelușul de 2 luni, a rămas îngrozită de condiții

O mamă s-a arătat îngrozită de condițiile pe care le-a întâlnit într-o unitate medicală din Cluj-Napoca. A fotografiat salonul în care stătea alături de bebelușul său de doar două luni. A surprins mizerie și gândaci, iar la spital a fost demarată o anchetă.







După publicarea imaginilor în mediul online a fost demarată o anchetă la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Președintele CJ Cluj-Napoca a precizat că va face o vizită la unitatea medicală. În condițiile în care situația nu va fi remediată, atunci va cere demisia conducerii, arată Digi24.







„Ceea ce a sesizat doamna cu siguranță există și atunci, managementul de acolo are o problemă. În ceea ce mă privește voi cere de urgență nota explicativă managerului și în cazul în care, în termen record, nu va intra în normalitate, voi cere destituire a acestuia”, a afirmat președintele CJ Cluj-Napoca, Alin Tișe.







Pe de altă parte, reprezentanții unității medicale au susținut că este vorba despre o clădire veche aflată în proces de renovare, iar condițiile nu sunt tocmai cele mai favorabile. Mămica cu bebelușul ei de două luni au fost internați timp de 5 zile. Se arătase îngrozită de ceea ce a văzut în spital, cerând cadrelor medicale să fie externată.

Potrivit sursei citate, ea a cerut să fie externată în momentul în care a văzut un gândac în cădiță, la capătul patului în care dormea cu bebelușul.







„Am cerut externarea în momentul în care am văzut un gândac în cădița care se afla chiar la capătul patului în care dormeam cu copilul. Medicul de gardă nu a înțeles motivul și răspunsul a fost că și în apartamente există gândaci. A fost o experiență îngrozitoare. Am rămas traumatizată și am cerut externarea imediat”, a mai precizat mama din Cluj-Napoca.