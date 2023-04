Anorexia: ce este și cum se manifestă

biologici - genetici;

psihologici;

de mediu;

chimici;

culturali și sociali;

de sănătate mintală;

traume. (2)

Pierdere în greutate accentuată și constantă;

Aspect slăbit;

Insomnie;

Oboseală accentuată;

Amețeală sau leșin;

Colorarea albăstruie a degetelor;

Dureri de cap;

Căderea părului;

Apariția unui păr fin pe tot corpul;

Constipație și dureri abdominale;

Absența menstruației;

Piele uscată, gălbuie;

Senzație de frig permanentă;

Deshidratare;

Ritm cardiac neregulat;

Tensiune arterială scăzută;

Umflarea brațelor sau a picioarelor;

Eroziune dentară și calusuri pe degete. (1)

Dietă drastică sau post sever;

Exerciții fizice intense;

Provocarea vărsăturilor, alături de folosirea laxativelor, diureticelor, clismelor;

Pregătirea mesei, dar fără a mânca;

Ingerarea unor alimente sărace în calorii și grăsimi;

Obiceiuri anormale: nu mănâncă în public, scuipatul mâncării după mestecare, minciuni legate de numărul meselor pe zi, menționarea repetată a faptului că are o greutate prea mare;

Cântărirea și măsurarea repetată a corpului;

Verificarea obsesivă în oglindă a defectelor corpului;

Purtarea hainelor în multe straturi;

Lipsa emoțiilor;

Iritabilitate și nervozitate;

Izolare socială;

Scăderea apetitului sexual. (1)

Anorexia este o tulburare de alimentație ce vizează o greutate corporală foarte scăzută, perspectivă distorsionată asupra propriei persoane și o frică intensă legată de creșterea în greutate. Anorexia înseamnă un control strict al greutății, iar pentru aceasta pot fi luate măsuri extreme ce afectează viața și conduc la complicații severe.Persoanele cu anorexie își restricționează drastic mesele și fac totul pentru a elimina rapid alimentele ingerate. Anorexia poate fi greu de tratat, ajutorul medical trebuie împletit cu cel al psihoterapiei și cu sprijinul necondițional al celor dragi.Tulburarea de alimentație, așa cum este cunoscută anorexia, nu este numai despre problemele alimentare, ci și despre percepția asupra propriei persoane. Anorexia este o modalitate foarte nesănătoasă de a face față unor probleme emoționale și stimei de sine scăzute.Anorexia se manifestă prin nevoia permanentă de a controla fiecare gram de mâncare ingerat, dar este și despre eliminarea rapidă, prin folosirea unor produse menite să ajute la accelerarea tranzitului intestinal, precum laxative, diuretice sau clisme. Pe lângă acestea, în anorexie , cel afectat face exerciții fizice intense, uneori până la epuizare. Așadar se poate ajunge uneori la punerea vieții în pericol, deoarece comportamentul are loc pe o perioadă îndelungată. În plus, chiar dacă greutatea scade, persoana continuă să creadă că are în continuare o greutate prea mare și se teme că se va îngrășa dacă mănâncă. (1)Nu se știe de ce apare anorexia, dar se crede că este determinată de o serie de factori:Pentru rezultate eficiente, tratamentul în anorexie este unul care implică o echipă medicală formată din profesioniști în sănătate mintală, dietă și nutriție, dar și medici cu specializări diverse, pentru rezolvarea bolilor apărute pe fondul anorexiei.O persoană cu anorexie nu conștientizează că are o problemă de sănătate fizică și psihică și nu acceptă ajutorul oferit. Sunt situații în care, pe fondul complicațiilor, poate avea nevoie de spitalizare de urgență pentru tulburările de ritm cardiac, deshidratarea severă, dezechilibrul electrolitic, problemele de sănătate mintală, malnutriție severă, refuzul de a mânca. Programele specializate pentru a trata tulburările de alimentație din anorexie nu sunt disponibile în toate unitățile medicale, fiind de lungă durată și cu implicarea unor etape succesive.Urgențele trebuie tratate în cel mai scurt timp, iar apoi începe un proces anevoios de restabilire a greutății corporale normale, asociat cu psihoterapie individuală, dar și de familie. Grupurile suport pot fi un ajutor esențial, mai ales că tratamentul în anorexie are multe provocări și presupune o muncă susținută, o perioadă îndelungată. (1), (2)Anorexia nu este o afecțiune doar a tinerilor și adulților, ea a fost diagnosticată și la copii. Fetele sunt în general afectate, dar și băieții pot să se confrunte cu simptomele anorexiei. În aceste cazuri, copiii cu anorexie suferă și de boli fizice, pe lângă problemele de greutate, dar pot dezvolta și afecțiuni ce țin de sănătatea mintală. (3)Acest articol este informativ și nu poate înlocui un diagnostic avizat. Dacă te confrunți cu anorexie sau ai un copil cu această problemă, mergi la medic și respectă indicațiile specialistului!Surse de informare:1. Anorexia nervosa - https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anorexia-nervosa/symptoms-causes/syc-20353591 2. Anorexia Nervosa - https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9794-anorexia-nervosa 3. Anorexia Nervosa in Children - https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anorexia-nervosa-in-children-90-P02554