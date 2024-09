Aproape 15.000 de studenţi încep luni cursurile la UMF „Carol Davila”

Peste 14.000 de studenţi încep, luni, 30 septembrie, anul universitar la UMF „Carol Davila”, circa 3.000 fiind în primul an de studii. Potrivit Agerpres, noua generaţie de studenţi va purta simbolic, pe tot parcursul anilor de studii de licenţă, numele „Academician Ana Aslan””, personalitate marcantă a medicinei româneşti şi internaţionale. UMF „Carol Davila” are 14.493 de studenţi, dintre care 12.419 sunt înscrişi la studiile de licenţă, 298 în programele de master, iar 1.776 la studiile universitare de doctorat. Din totalul studenţilor, 3.091 sunt în primul an de studii, se arată în comunicatul amintit. Universitatea are 2.455 de cadre didactice. Deschiderea oficială a noului an universitar va avea loc luni, la ora 10,00, în Amfiteatrul „George Emil Palade” din incinta Palatului Facultăţii de Medicină. Potrivit reprezentanţilor UMF, vor fi prezenţi, printre alţii, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan.