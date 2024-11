Atenție, șoferi, la carosabilul umed! Circulați cu prudență pe Autostrada Soarelui

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.Sunt semnalate precipitații ușoare sub formă de ninsoare, însă fără depunere pe suprafața de rulare, pe DN 1A, localitatea Cheia, județul Prahova.În restul teritoriului se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie pe mai multe drumuri din județele Argeș, Bacău, Brăila, Constanța, Covasna, Dolj, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vaslui, dar și în mun. București.Constanța getawayCeața scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu și Tulcea.Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București - Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, se circulă pe un carosabil umed, fiind precipitații ușoare sub formă de ploaie, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale.Recomandări adresate conducătorilor auto privind siguranța participanților la trafic în sezonul rece- informarea prealabilă cu privire la condițiile meteorologice și starea drumurilor de pe traseul care urmează a fi parcurs, precum și posibilitatea utilizării unor rute alternative;- informarea cu privire la situația unor sectoare de drum închise sau aflate în iminență de înzăpezire din cauza viscolului sau altor fenomene meteorologice;- echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă (acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile ,,M+S", ,,M.S.", ,,MS" sau ,,M&S"), în cazul deplasării pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei;- verificarea anterioară deplasării a nivelului combustibilului/bateriei;- verificarea nivelului lichidului de parbriz, care să fie rezistent la îngheț;- îndepărtarea completă a zăpezii/gheții de pe parbriz, oglinzi, faruri și plafon, înaintea deplasării pe drumurile publice;- utilizarea, pe cât posibil, a frânei de motor, în cazul în care partea carosabilă este alunecoasă;- evitarea bruscării comenzilor autovehiculului și efectuarea oricărei manevre numai după o temeinică asigurare;- adaptarea vitezei la condițiile de drum, cu precizarea că deplasarea trebuie să se realizeze cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara acestora, când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheață, zăpadă sau mâzgă, piatră cubică umedă dar și când vizibilitatea este redusă sub 100 m, în condiții de ceață sau ninsoare abundente;- păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul care circulă în față sau din sens opus;- evitarea efectuării depășirilor în condiții de vizibilitate redusă;- punerea în funcțiune a luminilor de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi, în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers;- punerea în funcțiune a luminilor de semnalizare a avariilor și utilizarea triunghiului reflectorizant în cazul în care autovehiculul rămâne imobilizat (pană, defecțiuni etc).