AUR a expus ilegal datele personale a 20.000 de simpatizanți. Partidul a suspendat aplicația

Aplicația de mobil dezvoltată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu aproximativ 20.000 de utilizatori, a făcut publice datele personale ale utilizatorilor. Partidul riscă acum să fie sancționat dur, în condițiile în care autoritățile competente în domeniu nici nu au fost anunțate.







Dezvăluirea despre expunerea datelor personale a fost făcută de un utilizator, Daniel Kloyberkatsky, pe pagina personală de Facebook. Acesta afirmă că datele personale ale utilizatorilor rămân stocate chiar dacă aplicația este ștearsă din telefon. Ca o notă „de culoare”, utilizatorii activi ai aplicației primesc puncte și titluri de „căpitan”, într-o asemănare cu titlul folosit pentru fondatorul Mișcării Legionare.







„AUR, promovează zilele acestea aplicația AUR.MOBI. Pe Facebook, în presa, prin Posta Română - cu fiecare ocazie. Își îndeamnă susținătorii să completeze datele personale pe platformă, să doneze sume mari de bani și să convingă cât mai multă lume să facă la fel. Pe cei mai activi, îi răsplătesc cu puncte virtuale și titluri de “CAPITAN”.







Consultanții de la Moscova nu au făcut însă o treaba prea buna. Dacă te conectezi la aplicație ea îți trimite automat (fără să faci nimic “special”) toate datele personale ale membrilor și simpatizanților AUR. Vorbim de: CNP, seria și numărul de buletin, telefonul, adresa completă, adresa de e-mail, cotizațiile plătite către AUR și multe altele. Și da… “marele căpitan” Simion are și el datele expuse. Este user-ul “number one” și totodată victima propriei aplicații, scrie stiripesurse.ro







AUR acuză o breșă de securitate și a suspendat aplicația







„Din cauza unei breșe de securitate cu care Platforma AUR s-a confruntat, Alianța pentru Unirea Românilor a decis să suspende momentan funcționarea aplicației până la remedierea problemelor identificate. Compania care a realizat platforma a confirmat existența unei breșe de securitate apărute în urma unei actualizări de software. Pentru a elimina rapid o imperfecțiune a aplicației noastre și pentru a oferi utilizatorilor noștri o soluție mai bine securizată, vom suspenda funcționarea aplicației pentru utilizatori pentru face toate testele de securitate și a fi siguri că nu mai există breșe similare”, potrivit unui comunicat de presă.







AUR transmite că funcționarea aplicației este suspendată pentru 24 de ore.







„Este destinul fiecărui proiect IT să devină stabil și sigur doar după încercări repetate și mai ales după o perioadă în care funcționează în regim real. Am fost foarte entuziaști la început, acum suntem mult mai atenți și urmărim în timp real parametrii de siguranță ai aplicației noastre. Îi asigurăm pe toți utilizatorii aplicației aur.mobi că am realizat acest proiect inovator cu cele mai bune intenții și cu dorința sinceră de a elimina orice barieră între ei și structurile partidului. Vom dezvolta în continuare instrumente web care să le permită românilor să ne transmită în timp real opiniile și sugestiile lor, pentru a putea armoniza în permanență strategia politică a partidului cu dorințele și viziunile oamenilor pentru care lucrăm”, se arată în finalul comunicatului.