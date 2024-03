Avertismentul meteorologilor pentru vara anului 2024

Veștile nu sunt tocmai bune nici pentru acest an, mai ales că anul 2023 a fost cel mai cald an din istorie.







" Dacă 2023 a înregistrat un record ca fiind cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră - și vorbim de date începând din 1900 și până în prezent - iată că februarie înregistrează un alt record în acest an, având cea mai mare abatere termică pozitivă, de 7 grade pentru o lună februarie, dar și comparativ cu celelalte luni ale anului. Acesta este un semn că nici 2024 nu va face excepție în ceea ce privește deja situația cu care ne-am obișnuit, și anume că fiecare an doboară recordurile înregistrate în anii anteriori, indiferent că vorbim la nivel lunar, sezonier sau anual...", spune Elena Mateescu, director Administrația Națională de Meteorologie, vineri, la Antena 3 CNN.







Despre vara aceasta







"Este deja o obișnuință să depășim 35 de grade Celsius, pragul unei zile de caniculă, nu numai în zilele de vară, dar am înregistrat 35 de grade, ne amintim, pe 21 și 22 octombrie 2023, când mai multe stații meteorologice din sudul țării au înregistrat 35,1 grade Celsius, pragul unei zile de caniculă. Cu siguranță, nici vara 2024 nu va face excepție de la ce înseamnă aceste praguri cu care noi deja ne-am obișnuit, mai ales că vorbim din ce în ce mai des de indice de disconfort termic. Să ne amintim că și în vara anului 2023, am înregistrat praguri peste 80 de grade unități, ceea ce înseamnă indicele de disconfort termic, şi am resimțit ceea ce a însemnat aceasta", a spus şefa ANM.