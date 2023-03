Hrănirea copiilor este una dintre cele mai frecvente preocupări ale părinților. Aceștia vor să le ofere tot ce este mai bun pentru ca ei să crească sănătoși și plini de vitalitate, dar uneori se lasă purtați de miturile false care înconjoară unele alimente și aruncă anumite tipuri de alimente fără să pună întrebări suplimentare. Pâinea este unul dintre ele. Vrei să știi de ce pâinea este bună pentru copii?Adevărul este că pâinea se bucură de o reputație foarte proastă care nu corespunde realității. Este unul dintre acele alimente de bază care ar trebui să fie foarte prezente în alimentația copiilor, deoarece vorbim, până la urmă, de cereale. Descoperim care sunt beneficiile pâinii pentru copii.Beneficiile pâinii în alimentația copiilorPrincipalul dușman al pâinii este credința larg răspândită că pâinea îngrașă. De aceea, o eliminăm imediat din dietele copiilor, deoarece suntem îngrijorați de creșterea alarmantă a obezității la copii. Totuși, acesta este un fals mit alimentar care îi poate priva pe copiii noștri de o dietă sănătoasă și echilibrată.Este adevărat că pâinea îngrașă, ca orice alt aliment pe care îl consumăm. Dar este, de asemenea, adevărat că pâinea le oferă copiilor o cantitate mare de nutrienți sub formă de carbohidrați, care le oferă energia de care au nevoie pentru a face față tuturor activităților de peste zi. Este curios faptul că, oricât de preocupați suntem de creșterea în greutate, alimentația copiilor conține în continuare mai multe proteine și grăsimi decât carbohidrați.În plus față de carbohidrați, consumul de pâine sau de chifle are multe alte beneficii pentru sănătatea copiilor. Pâinea este bogată în fibre și acid folic, esențiale pentru protejarea sistemului cardiovascular al copiilor. De asemenea, conține vitamina B1, iod și zinc pentru a stimula sistemul imunitar și a face organismul mai puternic.Tipuri de pâine pentru copiiAjunși în acest punct, și știind că trebuie să includem pâinea în dieta zilnică a copiilor noștri, ne întrebăm ce tipuri de pâine există și care sunt cele mai bune pentru copii. Sandvișul obișnuit, făcut cu pâine feliată eventual paine cu secara , este una dintre gustările preferate ale copiilor, dar în general aceasta are un conținut mai ridicat de grăsimi. Ideal ar fi să facem aceste sandvișuri cu chifle.Pâinea care este deja prăjită poate fi, de asemenea, foarte tentantă pentru a face sandvișuri amuzante. Și adevărul este că acest tip de pâine are toate beneficiile, dar este la fel de bună ca pâinea feliată, care are mai multe calorii decât pâinea normală sau clasicele chifle. Cu toate acestea, nu este necesar să eliminăm aceste două tipuri de pâine din dieta copiilor, ci doar să reducem consumul lor.Tipul ideal de pâine pentru copii este pâinea albă, făcută din făină, apă, sare și drojdie. Această pâine este perfectă pentru a însoți mesele și, de asemenea, pentru a face gustări hrănitoare pentru gustările copiilor. Putem lua în considerare și pâinea integrală pentru nutrienții săi, dar adevărul este că conținutul său ridicat de fibre poate provoca tulburări de stomac la copii dacă este consumată în exces.Deci, îngrașă pâinea sau nu?Adevărul este că nu, pâinea nu îngrașă pe nimeni dacă este consumată în porții raționale, dar acest lucru este valabil pentru orice tip de aliment. Într-un studiu al UNESCO, din 2015, referitor la alimentație, se spune că "mai mult de jumătate din necesarul zilnic de energie provine dintr-un amestec de pâine, cereale, tăiței, orez și cartofi" și că acestea ar trebui consumate de mai multe ori pe zi; ei bine, se mai spune și că ar trebui consumate cel puțin 400 g de legume și fructe în fiecare zi.În plus, același studiu evidențiază beneficiile consumului de pâine pe care noi nu le cunoaștem, pentru că nu ne oprim aproape niciodată să investigăm dacă ceea ce le dăm copiilor noștri, sau chiar ceea ce mâncăm noi, este bun sau rău și cum ar trebui să îl includem în alimentația noastră zilnică. De exemplu, ar trebui să le dăm pâine micuților noștri din momentul în care încep alimentația complementară -6 luni-, deoarece îi ajută în procesul și consolidarea mușcăturii.Alte beneficii ale includerii pâinii în alimentația copiilor sunt:Contribuie semnificativ la aportul de proteine, fibre, minerale precum potasiu, calciu și magneziu.Este o modalitate excelentă de a introduce în organism vitaminele C, acidul folic, B1, B6 și iodul, atât de importante pentru funcționarea sistemului nervos al copiilor noștri.Prin pâine furnizăm acid folic, care ne ajută să avem grijă de inimile copiilor noștri și să le îmbunătățim funcționarea mentală.Mitul conform căruia pâinea "îngrașă" este demontat de OMS, ale cărei studii ne ajută să înțelegem că "conținutul energetic al amidonului este de fapt mult mai mic decât cel al grăsimilor sau al băuturilor alcoolice. De fapt, consumul excesiv de grăsimi, zahăr rafinat și băuturi alcoolice, combinat cu un aport scăzut de micronutrienți și non-nutrienți, este cel care duce la obezitate, eventual combinat cu deficiențe nutriționale, în timp.Ce se întâmplă cu glutenul din pâine - este rău pentru copii?Nu are nicio legătură, majoritatea alimentelor pe care le consumă sub formă de cereale conțin gluten și de multe ori nu suntem conștienți de acest lucru; ceea ce este cu adevărat important este că cantitățile pe care le consumă copiii noștri sunt mici și nu ar putea introduce atât de mult gluten în organismul lor încât să determine că acesta ar putea fi dăunător.