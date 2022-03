Campanie de donare de sânge pentru răniţii din Ucraina

Centrele de Transfuzie Sanguină din întreaga țară şi-au modificat programul în această perioadă, pentru a facilita accesul donatorilor care vor să sprijine cetăţenii din Ucraina. Astfel, în timpul săptămânii, acestea vor funcţiona până la ora 17.30.„Vă așteptăm să donați sânge pentru militarii și cetățenii răniți în urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei. Printr-un gest simplu puteți ajuta la salvarea unei vieți!”, transmit reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. Dacă alegeți să donați sânge, potrivit Institutului Național de Hematologie Transfuzională, trebuie să fiți odihniți și bine hidratați, să nu fumați cu o oră înainte de donare și să nu consumați alcool, grăsimi, dulciuri concentrate, să nu luați medicamente (aspirină, anticoagulante, antidiabetice, etc) și să aveți un act de identitate cu dumneavoastră.Se recoltează sânge persoanelor sănătoase, cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, la un interval de minimum două luni între donările de sânge total, fără a depăși 5 donări pe an pentru bărbați și 4 donări pe an pentru femei. La Constanţa, puteţi dona sânge la Centrul de Transfuzii din apropierea Ambulatorului de la Spitalul Judeţean Constanţa.