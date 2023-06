Cât costă să organizezi o nuntă în Constanța, în 2023

În 2023, prețurile sunt mult mai mari decât în anii precedenți.





Prețurile unei nunți în Constanța variază între 100.000 de lei și 70 - 80.000 de lei, în funcție de local, de numărul invitaților și așa mai departe.





Unii miri invită 500 de persoane, în timp ce alții cheamă să le fie aproape 100 de oameni. Importante în costul unei nunți sunt fotografiile, decorul și meniul. Modurile de abordare a unui astfel de eveniment sunt, desigur, diverse.





„Noi am făcut nuntă de 500 de persoane. Cheltuielile au fost de peste 100.000 de lei restaurantul, 15.000 bandul și 20.000 lăutarii. Nu mai spun de flori și aranjamente florale”, a declarat un cuplu. O altă pereche care face pregătiri pentru nuntă a spus că totul depinde, însă, foarte mult, de tipul restaurantului.





„Noi am avut o nuntă mare, cu aproximativ 300 de invitați, la un restaurant mid-to-high. Am avut muzică live și DJ, mai multe persoane pentru foto și video, instructor de dans și așa mai departe. În final am plătit la restaurant mai mult de 80.000 de lei, iar în total am cheltuit aproape 100.000 de lei”, mai precizează alt cuplu.





Unii spun că, teoretic, ar trebui să rămâi cu bani după nuntă, dar, de fapt, se cheltuie foarte ușor. „Teoretic trebuie să rămâi cu ceva bani după nuntă. În realitate, doar cheltuiești. Tragi linie la final și îți rămâne o sumă de bani. Trebuie să te gândești că banii aia o să îi înapoiezi și tu la rândul tău altora, când or să facă nuntă. Doar meniul este între 300 și 500 de lei. Lăutarii costă aproximativ 7.500 de lei, foto și video 5.000 de lei, candy bar 800 de lei, cabina foto 1.500 lei și așa mai departe”, explică alți miri.





Pe lângă aceste costuri, și oficializarea ceremoniei religioase costă destul de mult. Tarifele, în municipiul Constanța, sunt între 200 de lei și 450 de lei. Se adaugă, totodată, și corul sau dascălul, după caz. Nașii trebuie să ofere, de asemenea, după slujbă, suma pe care o consideră potrivită pentru preoți. De obicei, totuși, și aceste sume sunt impuse și stabilite standard.





Nunțile sunt evenimente foarte importante în viața noastră și fiecare își dorește ca ziua în care își unește destinul cu persoana iubită să fie perfectă. În prezent, însă, planificarea unei nunți poate fi foarte costisitoare.