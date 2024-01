City Park Mall of Constanța începe anul cu stil: Campania „Step into the sale” aduce reduceri de până la 80% și surprize în SPOT

La început de an, City Park Mall of Constanța pregătește o experiență de shopping specială pentru clienții săi, cu oferte tentante și premii în aplicația SPOT.În acest sezon, magazinele centrului comercial oferă reduceri impresionante de până la 80% la cele mai prestigioase branduri. Clienții își pot alege produsele preferate dintr-o gamă vastă de haine și accesorii elegante, echipamente sportive, decorațiuni pentru casă și o varietate de articole pentru copii și pentru petrecerea timpului liber.Reducerile și ofertele pot fi descoperite în următoarele magazine de top:– Clienții care achiziționează în magazin un produs „Muah” vor primi 40% reducere la cel de-al doilea produs din aceeași gama. Reducerea se aplică la produsul cu prețul mai mic. Campania este valabilă până pe 31 ianuarie.– până la 50% reducere în magazinele fizice la produsele de îngrijire personală. Promoția este valabila până pe 15 ianuarie, în limita stocului disponibil.– până la 30% reducere la o gamă de articole selecționate. Campania este disponibilă până pe 20 ianuarie.– până la 50% reducere la colecția de sezon. Oferta este activă până pe 29 ianuarie.– până la 50% reducere cu cardul de fidelitate. Promoția este valabilă până pe 29 februarie.– până la 60% reducere cu cardul de fidelitate. Campania este disponibilă până pe 29 februarie.– până la 60% reducere la o selecție de produse. Oferta este supusă unui regulament și este valabila în magazinele Douglas și online pe douglas.ro, până pe 31 ianuarie.– până la 30% reducere la produsele și seturile în ediția limitată de Crăciun. Campania este disponibilă până pe 21 ianuarie.– până la 40% reducere la cele mai cool modele de încălțăminte.– până la 40% reducere la încălțăminte și accesorii.– până la 50% reducere la o gamă diversă de jucării. Oferta este disponibilă până pe 14 ianuarie.– până la 50% reducere la produsele pentru casă. Promoția este activă până pe 27 ianuarie.– până la 50% reducere la o gamă largă de produse selecționate, până pe 16 ianuarie. În plus, până pe 28 februarie, clienții pot beneficia de reduceri de până la 70% la produsele selecționate.– până la 50% reducere la articolele selecționate de lenjerie intima. Promoția este activă până pe 15 februarie.– până la 50% reducere la articolele selecționate pentru bărbați. Oferta este disponibilă până pe 28 februarie.– până la 50% reducere la colecțiile de toamnă-iarnă. Campania este valabilă până pe 2 februarie.– până la 50% la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii selectate din colecția toamnă-iarnă. Oferta este disponibilă până pe 31 martie în magazinele fizice, cu excepția produselor din outlet, și se aplică la produsele selectate și semnalizate cu etichetă roșie, în limita stocului disponibil.– până la 50% reducere la o gamă largă de articole selecționate, cu etichetă de preț de culoare roșie sau portocalie. Campania este valabilă până pe 17 ianuarie.– până la 20% reducere la întregul sortiment de plicuri cu pui și vită, în intervalul orar 14:00 -18:00. Oferta este disponibilă până pe 15 ianuarie.– până la 50% reducere la o gamă largă de produse selecționate.– până la 50% reducere la produse de make-up și tratamente cosmetice. Campania se desfășoară până pe 4 februarie.– clienții pot beneficia de oferte speciale cu Buletinul de Cărturești: 40% reducere la agende și calendare, până pe 25 ianuarie, 30% reducere la Cărțile anului 2023 în limba română și 25% reducere la Cărțile anului 2023 în limbi străine, până pe 22 ianuarie.– până la 50% reducere la articolele selecționate de îmbrăcăminte și accesorii.– clienții care cumpără două produse la reducere îl vor primi pe al treilea cadou. În plus, la un singur produs achiziționat, cel de-al doilea este redus cu 50%. Oferta este valabilă în magazine până pe 17 ianuarie.– până la 40% discount la bijuterii. Oferta este valabilă până pe 21 ianuarie.– până la 50% reducere la o gamă largă de produse selecționate. Campania se desfășoară până pe 21 ianuarie.– până la 30% la produsele selectate. Oferta este disponibilă până pe 21 ianuarie.– până pe 31 ianuarie, membrii clubului Kitchen Shop pot achiziționa fierbătorul electric Zokura cu o reducere de 30%. În aceeași perioadă, cănile filtrante beneficiază de o reducere de până la 25%, aparatele Soda Stream de o reducere la până la 40%, iar mixerele de masă 175 de o reducere de până la 10%. Clienții care achiziționează un astfel de mixer vor primi un voucher cu 10% reducere, valabil până la 31 martie, ce poate fi folosit la accesorii și boluri KitchenAid.– până la 70% reducere la articolele de lenjerie intimă.– clienții care cumpără seturile Lego lansate în 2024 vor primi puncte duble VIP, până pe 14 ianuarie, în limita stocului disponibil.– până la 80% reducere la ochelari și lentile de contact. Campania este disponibilă până pe 1 februarie.– până la 50% reducere la produsele incluse în campania aniversară, în limita stocului disponibil. Campania este activă până pe 29 februarie.– până la 35% reducere la o selecție de produse.În această perioadă, clienții care fac cumpărături și descarcă aplicația SPOT vor fi răsplătiți cu puncte de loialitate, pe care le vor putea utiliza pentru a debloca noi beneficii și surprize în aplicație precum reduceri suplimentare la magazinele preferate, premii speciale, cadouri și vouchere la magazinele centrului comercial. Fiecare bon de cumpărături scanat în aplicație aduce puncte bonus pe care clienții le pot folosi pentru a primi recompense din catalogul cu premii SPOT.Puteți urmări toate campaniile City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Epil Point, World Class, Locar Wash, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.