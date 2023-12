City Park Mall of Constanța te așteaptă în luna decembrie cu cele mai frumoase cadouri, premii garantate în SPOT și un spectacol de lasere

O, ce veste minunată! Luna aceasta, City Park Mall of Constanța le-a pregătit constănțenilor evenimente speciale și servicii de top pentru un sezon festiv grandios. Sărbătorile aduc o mulțime de experiente pentru vizitatorii de toate vârstele: întâlniri cu Moș Crăciun, distracție la patinoar, spectacol cu lasere, sesiuni de personal styling și cadouri de bun venit în aplicația mobilă SPOT.Constănțenii vor găsi în magazinele exclusive din City Park Mall inspirație pentru cele mai frumoase cadouri și outfit-uri pentru toate ocaziile, de la ținute relaxate pentru un Crăciun în familie, până la combinații sofisticate pentru petreceri fancy și, mai ales, pentru noaptea de Revelion.În weekendul 16-17 decembrie, între orele 12.00 și 19.00, Moș Crăciun îi așteaptă pe copiii cuminți în piațeta liftului panoramic, nivelul -1, cu lista de dorințe pregătită, o bună ocazie pentru a face fotografii într-un decor de poveste. Casa lui Moș Crăciun, sania și renul Rudolf sunt pregătite ca cei mici să intre în lumea de poveste și să plece acasă cu o amintire de neuitat. Costul unei fotografii printate este de 25 lei.În această perioadă, vizitatorii centrului comercial vor putea patina în aer liber, lângă lac, într-un cadru feeric. Patinoarul Iceland este deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00.Pe 22 decembrie, de la ora 19.00, City Park Mall of Constanța a pregătit pentru vizitatori un eveniment inedit: o proiecție de lasere pe acorduri muzicale, care vor îmbrăca zona lacului în lumini spectaculoase.Până pe 31 decembrie, vizitatorii se vor bucura de premii garantate prin aplicația SPOT. Utilizatorii noi, care descarcă aplicația și își creează cont în această perioadă, primesc cadou de bun venit o sticlă de vin de la Beciul Domnesc.La cumpărături de minimum 1000 lei, pe maximum cinci bonuri fiscale, din magazinele centrului comercial, scanate în aplicația SPOT, clienții câștigă pe loc unul dintre sutele de premii care constau în vouchere cadou, produse pentru îngrijirea pielii sau produse de make-up și intră automat în tombola pentru o pereche de cercei cu diamante.Tot în luna decembrie clienții care încă nu și-au ales ținuta pentru sărbatori pot beneficia de o ședință de consiliere stilistică gratuită cu stiliștii Andrew Christian și Arina Basarabeanu. Sesiunile de styling au loc în baza unei programări efectuate în prealabil la Info Desk.În perioada 7-24 decembrie, City Park Mall vine în ajutorul clienților punând la dispoziție un serviciu gratuit de împachetare a cadourilor. Acesta poate fi accesat zilnic, în intervalul 15:00-20:00, la Info Point.Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, , Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Epil Point, World Class, Locar Wash, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre.Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.