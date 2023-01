Concertele anului 2023, în București. Sunt așteptați artiști de excepție

Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti şi The Hollywood Vampires se numără printre artiştii care şi-au programat concerte în 2023 la Bucureşti, scrie Agerpres.







Şi dansatorii de la Lord of The Dance revin în Capitală, cu spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations", programat iniţial pe 18 septembrie 2022.







Concertul Extraordinar de Anul Nou "O călătorie muzicală în Veneţia", eveniment de gală aflat la a IX-a ediţie, va avea loc la Ateneul Român pe 4 ianuarie, de la ora 19,00.







Pe 6 ianuarie, de la ora 21,30, formaţia Timpuri Noi va susţine un concert extraordinar la Hard Rock Cafe.







Direcţia 5 revine la Berăria H pe 10 ianuarie, iar pe 27 ianuarie concertează la Hard Rock Cafe, unde fanii vor putea asculta hit-uri precum "O fată ca ea", "Dacă ai şti", "Eşti stilul meu," "Îţi mulţumesc", "Am nevoie de tine".







Concertul "Valsurile Mele" cu Tudor Gheorghe, acompaniat de orchestra Concertino din Chişinău, sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu, programat pentru 21 decembrie 2022 la Sala Palatului, a fost reprogramat pentru 12 ianuarie 2023, în acelaşi spaţiu.







Pe 19 ianuarie, trupa de Alternosfera se reîntoarce la Bucureşti, cu un concert în care fanii sunt invitaţi să asculte cele mai îndrăgite piese, la Hard Rock Cafe, de la ora 21,00.







Inconfundabila stea a muzicii fado, Mariza, vine în România pe 8 martie, la Sala Palatului, cu un show în care sărbătoreşte cele peste două decenii de carieră discografică.







Pe 3 şi 4 iunie, la Festivalul "Summer in the City", organizat în Piaţa Constituţiei din Capitală, headlineri sunt Robbie Williams şi Sam Smith. Pe scenă vor urca, printre alţii, Editors, LP, Calum Scott sau Abby Roberts.