Concursul internațional Data Science WiDS Datathon, sub egida Stanford University, debutează în România!

În cadrul competiției de la București vor participa echipe românești din mediul academic, privat și guvernamental care vor concura, la nivel internațional, cu echipe de profesioniști cu tradiție în domeniul data science. Tema de anul acesta a concursului o reprezintă schimbările climatice și energia verde, iar datele puse la dispoziția concurenților au fost adunate cu aportul experților Climate Change AI (CCAI), Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), US Environmental Protection Agency (EPA) și MIT Critical Data. Câștigătorii acestui concurs internațional, dar și clasamentul național vor fi anunțați la Conferința WiDS „Women in Data Science" Romania, din 7 Martie Potrivit Antena3.ro concursul este susținut de Wolters Kluwer România, partener strategic, in colaborare cu Academia de Studii Economice București, partener academic și Universitatea Forțelor Terestre Sibiu, partener academic Regiunea Centru, susținut de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România.

România va găzdui, în premieră, pe 5 februarie 2022, începând cu ora 9.00, concursul academic de anvergură internațională în domeniul “data science” - “Women in Data Science (WiDS) Datathon Workshop” - organizat de Think Thank 360 sub egida Stanford University SUA. Concursul precede Conferința mondială „Women in Data Science” (WiDS) din data de 7 martie 2022, și va aduce în prim plan echipe care doresc să își perfecționeze abilitățile în domeniul științei datelor, la nivel mondial această comunitate ajungând la peste 100.000 de pasionați de date din peste 85 de țări.