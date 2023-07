Cum îți recuperezi banii rapid din facturi neîncasate pe servicii de transport

Mai multe facturi neîncasate la timp creează dezechilibre în orice companie de transport. Întârzierile prea mari la plată și, mai ales, repetate, pot determina blocaje financiare din care furnizorii mai mici de astfel de servicii nu mai pot ieși. Consecințele nerespectării termenelor de plată din partea debitorilor se traduc, pentru compania ta, în probleme în gestionarea cashflow-ului, imposibilitatea încheierii situațiilor financiare, întârzierea plăților către angajați și așa mai departe. Iar acest efect de domino poate merge până la încetarea activității companiei.Dar care sunt motivele reale ce limitează atât activitatea companiilor cât și respectarea clauzelor contractuale? Imposibilitate de plată, rea voință sau deficit de prioritizare în planificarea bugetelor?Efectele pandemiei, creșterea prețurilor pe fondul conflictului din Ucraina și scăderea volumului de transport sunt principalii factori care determină întârzierea plăților către furnizorii de servicii de transport.Începând cu anul 2019, activitatea companiilor din toată lumea a fost afectată de pandemie, iar firmele cu putere financiară scăzută au dispărut de pe piață. Tendințele în respectarea termenelor de plată către furnizori au fost fluctuante în ultimii ani, iar evoluția acestora a fost monitorizată de către firmele de colectare creanțe de la debitori.Din analiza făcută pe companiile care au raportat cazuri de recuperare în perioada anilor 2019-2021 la Transcash.eu – firmă specializată în servicii financiare, de colectare pe cale amiabilă și juridică a creanțelor din industria transporturilor, la nivel național și internațional, termenele de plată folosite la emiterea facturilor au avut o medie de 51 -55 de zile. Ieșirea din pandemie a adus o scădere a termenelor de plată practicate în 2022, la o medie de 37 de zile. Deși termenele de plată au fost mai mici în 2022, înțelegerea problemelor partenerilor a dus la creșterea numărului de zile până la transmiterea facturilor întârziate pentru recuperarea lor.În 2023, termenele de plată ajung din nou la 51 de zile, pe fondul efectelor generate de conflictul armat din Ucraina ce implică și creșterea prețului la combustibil.Dacă în perioada anilor 2019-2021, clienții Transcash.eu raportau facturile cu o întârziere medie de 66-77 zile, începând cu anul 2022, aceștia raportează mult mai târziu facturile neîncasate, ajungând, în 2022, la 157 zile de întârziere, și 133 de zile în prima parte a anului 2023. Aceste întârzieri se traduc în perioade mari de recuperare a banilor, ceea ce afectează în mod negativ lichiditățile companiilor de transport.Datele menționate mai sus arată că toleranța la întârzierile de plată în industria TSL este destul de mare. În ciuda acestui fapt, recuperarea creanțelor este o ultimă soluție, iar răbdarea transportatorilor față de antreprenorii care nu plătesc la timp a crescut în ultimii ani. Mulți dintre aceștia evită să apeleze la o firmă de colectare creanțe din diverse motive. Unul dintre argumente este dorința de a-și păstra o relație bună cu clienții, iar altul îl reprezintă costurile pe care trebuie să le suporte în plus pentru serviciul de colectare a creanțelor.Totuși, apelând la o firmă specializată în recuperarea creanțelor, furnizorii vor putea menține buna funcționarea a activității, care este prioritară. Impactul nerecuperării unei sume restante este mult mai mare în situațiile financiare ale unei companii, comparativ cu un comision pe care l-ar suporta pentru recuperarea facturilor. Cu cât mai devreme vor fi raportate facturile pentru colectare cu atât mai rapid pot fi recuperați banii.În prezent, media numărului de zile de colectare a unei facturi pentru clienții Transcash.eu este de 12 zile. Costul este bazat doar pe succes, iar clientul va plăti comision doar după ce își recuperează datoria. În plus, pentru ca aceste costuri/comisioane de recuperare a facturilor neîncasate să fie cât mai mici sau chiar zero, Transcash.eu a introdus serviciul de colectare creanțe pe cheltuiala debitorului . Serviciul permite transferul costului de colectare a creanțelor de la creditor la debitor, în același timp, protejând debitorul împotriva altor pierderi.Creditorul își poate recupera comisionul de la debitorii din Polonia, Slovacia, Lituania și mai nou și din Romania. Iar în cazul debitorilor din Germania, acest serviciu este gratuit pentru clienții din România, întrucât comisionul aferent serviciilor de recuperare este încasat direct de la debitorul din Germania, caz în care clientul nu plătește nimic.Cercetează piața, verifică valoarea comisioanelor, citește review-urile date de alți clienți, verifică transparența companiei în comunicare, acțiunile întreprinse în procesul de colectare și rezultatele dovedite, posibilitatea de a accesa rapid și ușor serviciile de care ai nevoie.Transcash.eu îți oferă servicii la nivel internațional, transparență în lista de costuri, îți percepe comisionul doar după recuperarea creanțelor, iar accesul la servicii se realizează online și securizat, prin intermediul platformei în care te înregistrezi și unde poți vedea, în permanență, statusul fiecărui caz de colectare sau de finanțare, cât și acțiunile întreprinse.De asemenea, la Transcash.eu poți alege serviciul adaptat nevoilor tale:a) Colectare pe cheltuiala clientuluib) Colectare creanțe pe cheltuiala debitorului din Polonia, Lituania, Slovacia sau Romania (cu posibilitatea recuperării comisionului).c) Colectare pe cheltuiala debitorului din Germania - serviciu gratuitd) Safe pay cu plată garantatăe) Finanțare pentru facturile de transport prin microfactoring sau împrumutDacă ai facturi cu termene mari de plată care îți pot genera un blocaj financiar, ai la dispoziție și alte servicii care te vor ajuta în această situație. Poți alege servicii de finanțare concepute special pentru transportatori - factoring sau împrumut.Prin microfactoring sunt finanțate facturi ale clienților români în relația cu plătitorii din Polonia sau România, iar serviciul de împrumut se adresează și relației cu alte țări europene. Ambele variante au un proces automatizat, 100% online, din momentul semnării contractului. În baza unei analize de risc, vei primi o limită de finanțare pe care o poți utiliza în funcție de nevoile tale. Procesul de aplicare este ușor. Vei raporta în platformă o factură emisă, care este în termenul scadent, și vei aștepta verificarea și răspunsul din partea Transcash. În urma deciziei de finanțare, vei primi oferta pe care o vei accepta în platformă, iar banii îi vei primi direct în contul bancar al companiei, în termen de 48 de ore.Accesând serviciul de microfactoring vei avea avantaje precum:· eficientizarea cashflow-ului prin plata rapidă· recuperarea sumei de la debitor va fi în sarcina Transcash.eu· concentrarea asupra activității curente· mai mult timp pentru afacerea taÎn primul rând, trebuie să deții o companie care activează în domeniul transporturilor, iar facturile supuse serviciului de colectare creanțe trebuie să fie de transport sau servicii conexe. Este necesar ca factura să îndeplinească anumite condiții de raportare, în funcție de tipul de serviciu pe care îl accesezi. Atunci când accesezi serviciul de colectare creanțe, factura trebuie să fie trecută de data scadentă cu minim o zi, iar dacă accesezi finanțarea, factura poate fi raportată imediat după ce este emisă, dar nu mai târziu de 7 zile înainte de data scadentă.