Cumpără inteligent cu TVA de 5%

Anul 2023 va veni cu schimbări în aplicarea cotei de TVA 5% pentru locuințele noi. Astfel, începând de anul viitor se va putea realiza o singură achiziție cu TVA redus de 5%, pentru un imobil cu o valoare maximă de 600.000 RON.O excepție în decursul anului 2023, apartamentele pentru care se încheie promisiuni de vânzare-cumpărare până la 1 ianuarie 2023 și pentru care se achită un avans, beneficiază de cota de TVA de 5%, în condițiile de mai jos. Această prevedere se aplică doar în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se semnează până la finalul anului 2023.În 2022 puteți cumpăra inteligent cu cota de 5% TVA semnând până la finalul acestui an o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament cu valoare între 600.000- 700.000 RON. De asemenea, doar anul acesta mai puteți realiza achiziții multiple cu scop de plasament al economiilor în imobiliare, în limita a 450.000 RON.Dezvoltatorul de origine spaniola, GranVia Real Estate, cu un istoric de 16 ani pe piața românească, specializat în reconversia unor foste loturi industriale în proiecte rezidențiale ce au schimbat în bine fața orașului. Investițiile pe piața românească depășesc 265 de milioane de EUR. Până în prezent, investitorul a finalizat pe piața bucureșteană peste 2.300 de apartamente în proiecte precum Gran Via Park, Timișoara58 și Aviației Apartments. Gran Via Marina este cel de-al patrulea proiect din portofoliu, dezvoltat lângă Vivo! Mall Constanţa, a cărei primă fază cu 192 de apartamente, un loc de joacă și piscină a fost livrată anul trecut. In momentul de față sunt disponibile la vânzare 95 de apartamente din faza a doua, cu livrare in 2023. Gran Via Marina va totaliza 1.000 de apartamente, in 5 faze de execuție prevăzute până în 2025.Gran Via Real Estate este unul dintre cei mai premiați dezvoltatori rezidențiali din România, fiind recunoscut în 2019 și în 2020 drept cel mai bun dezvoltator al anului. Gran Via Park este la rândul lui multi-premiat drept „Cel mai bun proiect rezidențial standard” cât și pentru impact pozitiv în comunitate.