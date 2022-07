Dan Bittman nu crede în cele 7.000 de cazuri Covid: „Vreau ca autoritățile se demonstreze că există atâția români infectați”

„Ministrul Alexandru Rafila încearcă să prevină unele situații. Dar, decoamndată, în România nu există Covid, iar cei care vor să credem, ar trebui să ne convingă de existența acestui virus inventat. Cei care sunt plătiți din bani publici, să ne prezinte cazurile. Adică, să lase presa să intre în spitale și să ne prezinte cazurile, ca să fim și noi informați. Când rostești o cifră, mai ales când ești ministru, trebuie să îți asumi. Sunt convins că nu există 7.000 de cazuri. Iar de când virusul și-a schimbat eficiența s-a transformat în altceva, iar oamenii răcesc la fel cum răceam și noi când eram copii.



Eu nu mă bazez pe nimic, când fac astfel de afirmații, dar îi rog pe cei care încearcă să ne ducă în zona de pericol să ne demonstreze. Eu nu pot lua de bune declarațiile unora care azi sunt în funcție, iar mâine nu. România plutește de peste 30 de ani pe o mare de cadavre. Minișttii vin, pleacă, dar nimenui nu dă socoteală. Nici acum nu știm cine ne-a împușcat la Revoluție, cine e vinovat pentru cei din Colectiv, dar știm câți infectați sunt. Fiecare spital de stat are maganer, fiecare spital are obligația să ne prezinte acest număr de cazuri, iar presa are obligația să ne prezinte situația reală.







Sunt convins că mulți au murit din cauza lipsei de cunoștințe medicale sau de lipsă de tratament. Nimeni nu și-a asumat nicio răspundere. Dacă vine încă un nou val, trebuie să ne convingă că așa este, nu doar să apară la televizor, în costume, și să ne citească cifre.



Este posibil să devenim iar putatori de mască, asta dacă ne dorim să fim un popor de cobai. Eu cer cifre reale și demonstrate. Centrele de testare sunt goale peste tot, ar tebui să fie cozi, măcar de 100 de persoane, dacă tot ni se spune că sunt 7.000 de infectați”, a declarat cântărețul Dan Bittman





