Dana Mihaela Lazăr, numită director interimar la Casa Județeană de Pensii Constanța

Începând de luna aceasta, Casa Județeană de Pensii (CJP) Constanța are un nou director. Casa Națională de Pensii Publice a numit-o pe Dana Mihaela Lazăr în funcția de director interimar al instituției. Menţionăm că aceasta va îndeplini sarcinile fostului manager, Cristina Samoilă, căreia i-a încetat mandatul în data de 5 februarie 2025. Întrebată despre preluarea mandatului de manager, aceasta a declarat următoarele: „În calitate de director interimar, îmi propun să îmbunătățesc relația cu beneficiarii și să asigur o comunicare transparentă și eficientă. Consider că o instituție publică trebuie să fie deschisă către cetățeni, să răspundă prompt solicitărilor acestora și să ofere servicii accesibile și eficiente. Împreună cu echipa Casei Județene de Pensii Constanța, ne angajăm să aducem un plus de profesionalism și eficiență în activitatea zilnică, astfel încât beneficiarii noștri să aibă parte de servicii rapide și de calitate. Printre obiectivele prioritare pe care le avem în vedere se numără: simplificarea procedurilor administrative și reducerea timpului de procesare a dosarelor de pensie, astfel încât beneficiarii să poată accesa mai rapid drepturile care li se cuvin. Totodată, vom avea în vedere eficientizarea relației cu alte instituții, prin crearea unui flux mai rapid de schimb de informații între Casa de Pensii, ANAF, spitale și alte entități relevante, pentru a reduce blocajele administrative și a facilita soluționarea cererilor etc”.