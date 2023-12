Daruri cultural-artistice pentru constănţeni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Luna aceasta, Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada’” le-a pregătit constănțenilor o mulţime de daruri cultural-artistice speciale. Astfel, spectatorii de la malul mării sunt invitați, pe parcursul întregii luni, la o serie de evenimente, susținute atât de artiștii consacrați ai instituției de cultură, cât și de talentații cursanți din grupe de vârstă și ani diferiți de studiu. Accesul publicului la aceste manifestări menite să readucă în sufletele tuturor emoția și bucuria sărbătorilor de iarnă este gratuit.Din suita evenimentelor cultural-artistice organizate de Centrul Cultural „Teodor T. Burada’”, prin Secția Cultural- Educativă, menționăm că, vineri, 15 decembrie 2023, cu începere de la ora 17:00, la sediul din bulevardul I. C. Brătianu nr. 68, va avea loc un recital de orgă, vioară, muzică populară, saxofon, clarinet, intitulat sugestiv „Feerie de iarnă’”. Recitalul va fi susținut de cursanții centrului. Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 11:00, în Sala Centrului Multifuncțional Educativ Pentru Tineret „Jean Constantin”, sunteţi invitați la un „Vals de iarnă” - recital de vioară și pian. Tot în data de 16 decembrie, de la ora 14.00, în aceeaşi locaţie, se va desfășura evenimentul denumit „Ritmuri Festive: recital de muzică ușoară și pian în atmosfera Crăciunului”.De asemenea, pe 16 decembrie, ora 14:00, la sediul din bulevardul I. C. Brătianu nr. 68, va avea loc o altă manifestare cultural-artistică deosebită: „Povești de iarnă” -recital de muzică ușoară și pian. În aceeaşi zi, de la ora 12:00, în sala de spectacole a Casei de Cultură „,I. N. Roman” din Medgidia, secția externă Medgidia a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” va prezenta spectacolul „Știu românii să colinde”. Mai târziu, cu începere de la ora 16:00, la Casa de Cultură „I. D. Chirescu” din Cernavodă, va avea loc spectacolul „Moșule, ne găsești pe scenă”. Intrarea este liberă, iar spectacolul se realizează cu sprijinul Bisericii Catolice „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și al Asociației „Cernavodă Plus”.Duminică, 17 decembrie, de la ora 10:00, la sediul de pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 68, este programat un recital de pian denumit sugestiv „Feeria Crăciunului’”, iar pe 17 decembrie, cu începere de la ora 16:00, tot aici va avea loc un recital de muzică ușoară și pian - „Arpegii cristaline”.Pe 20 decembrie, de la ora 16:00, pe scena Centrului Multifuncțional Educativ Pentru Tineret „Jean Constantin”, se va desfășura recitalul de pian, chitară, actorie și muzică ușoară „În așteptarea lui Moș Crăciun”. Apoi, pe 21 decembrie, de la ora 17:00, în sala de spectacole a Casei de Cultură „Ioan N. Roman” din Medgidia, va fi prezentat recitalul „Armonii de iarnă”.