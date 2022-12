De Crăciun, fii mai bun! Orice ajutor e binevenit, pentru ca Valentin Andrei să poată merge din nou!

Într-o secundă întunecată, lui Valentin Andrei, de 32 de ani, din Constanța i s-a schimbat viața. Soț și tată a unui băiețel plin de energie, sprijin de neînlocuit pentru părinții săi, greu încercați de viață, Valentin Andrei a suferit, în luna mai a anului trecut, un grav accident, în urma căruia viața i-a fost pusă în pericol. A supraviețuit, dar sechelele cu care a rămas i-au redus considerabil calitatea vieții și posibilitatea de a mai fi sprijinul de care are nevoie familia lui. „După ce m-am întors de la muncă, am vrut să curăț acoperișul de frunzele adunate. În timp ce eram sus pe casă, mi s-a făcut rău, am căzut și mi-am fracturat coloana în două locuri. În plus, mi-am rupt 12 coaste, mi-au fost perforați plămânii și am făcut comoție cerebrală”, își amintește constănțeanul despre ziua de 24 mai 2021.



A fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, la nivelul coloanei vertebrale. Recuperarea a fost grea și dureroasă, atât fizic, cât și psihic. A primit un diagnostic greu de îndurat, pentru un tată de copil mic: paraplegie flască, ce l-a țintuit într-un fotoliu rulant.







A făcut primii paşi, însă recuperările sunt costisitoare





Nu s-a dat însă bătut și a început, de îndată ce condiția medicală i-a permis, o serie de terapii și recuperări, la Clinica de Recuperare Neuromotorie și Hiperbară din Târgu Mureș. „Am mers aproape șapte luni, apoi din cauză că nu am mai avut sprijin financiar, nu au mai putut ajunge la Târgu Mureș și am continuat recuperările acasă. Acum sunt în penultima fază de recuperări, mișc picioarele și am făcut primii mei pași. Dar nu mai am niciun sprijin financiar să pot continua recuperările”, a istorisit Valentin Andrei, bucuria recăpătării posibilității de a merge, umbrită de grijile financiare.



Provine dintr-o familie de oameni muncitori, dar din păcate veniturile acestora abia ajung pentru a acoperi nevoile zilnice. „Familia mea nu are posibilitatea să acopere aceste costuri, mama este paralizată, cu o pensie de handicap de 38 lei pe lună, tatăl meu lucrează să putem să plătim facturile și să punem ceva pe masă. La fel, soția mea lucrează, să ne creștem băiețelul de 5 ani. De aceea, apelez la ajutorul oamenior. Costurile acestor proceduri de recuperare se ridică la 25.000 de lei, pentru o perioadă de patru – cinci luni. Am nevoie de ajutor să pot merge pe picioarele mele, să pot să îmi reiau viața de dinainte de accident, să pot să-mi cresc băiatul. Vă rog, în genunhi, din toată inima, să mă ajutați”, a transmis Valentin Andrei.



Cei care pot să îl ajute, cu oricât de puțin, au la dispoziție contul bancar RO26RZBR0000060020201339, la Raiffeisen Bank, pe numele Andrei Valentin.





Faptele bune nu rămân nerăsplătite, iar binele făcut se întoarce înzecit. În prag de sărbători, dar nu numai, orice om merită o fărâmă de speranţă. Este şi cazul lui Valentin Andrei, un tânăr din Constanţa, greu încercat de viaţă, care are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea merge din nou, pentru a se putea juca alături de băieţelul lui şi a fi sprijin pentru părinţi şi familie.