Deficit uriaș la bugetul de pensii în 2024. Șeful Casei de Pensii recunoaște că lipsesc 15 miliarde de lei

Bugetul de pensii are nevoie de 15 miliarde de lei (aproximativ 3 miliarde de euro) în plus pentru a acoperi cheltuielile din 2024. Guvernul nu are în prezent toți banii pentru a plăti pensiile românilor până la sfârșitul anului. O recunoaște deschis șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu.







„În momentul de față avem o proiecție pentru anul următor, dar această proiecție este posibil să nu fie chiar exactă, pentru că depinde foarte mult de nivelul de colectare, însă vorbim despre aproximativ 15 miliarde”, a spus Daniel Baciu, la Antena 3.







„An de an, colectarea este din ce în ce mai bună. Noi sperăm ca și în anul 2024 să avem o colectare bună, astfel încât subvenția de la bugetul de stat să fie diminuată. Dar nu este nici o problemă, nu suntem noi singurul stat din Uniunea Europeană care se confruntă cu această situație. Pensiile din Pilonul I sunt garantate de Constituție și de stat, astfel încât oamenii trebuie să-și primească pensia cuvenită pentru o muncă pe care au făcut-o de-a lungul vieții”, a mai spus șeful Casei de Pensii la postul de televiziune.