Destinația Mamaia Constanța, promovată la Târgul Internațional de Turism ITB Berlin

Nemții iubesc România! Nu o spunem noi, ci statisticile oficiale. 2,4 milioane de turiști străini au ales anul trecut țara noastră ca destinație de vacanță. Cei mai mulți vizitatori au venit din Germania, Italia, Israel, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Spania, Ungaria, Franța, Ucraina și Polonia, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Un prilej numai bun pentru ca destinația Mamaia Constanța să se întâlnească pentru a doua oară cu tour operatorii de pe piața din Germania în acest an.Reprezentanții Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța se deplasează astăzi la Târgul de Internațional de Turism ITB Berlin. Din partea organizației a plecat o delegație formată din: Alexandru Constantin – Foto & Video, Alexandra Turcu – Economist, Oana Silviana Crăciun și Natalia Vrânceanu din partea echipei de comunicare a asociației.Am pregătit și în acest an materiale de marketing pentru promovarea destinației – cataloage de prezentare cu orașul Constanța și stațiunea Mamaia, memory-stick-uri cu 6 filme de prezentare a destinației având subtitrare în limba engleză, hărți turistice și mici suveniruri cu logo-ul Mamaia care vor fi înmânate tour-operatorilor și partenerilor din străinătate.“Participăm pentru a doua oară la ITB Berlin, unul dintre cele mai mari evenimente din industria turismului la nivel mondial. Și în acest an OMD Mamaia Constanța va avea în prim plan întâlnirile cu tour-operatorii nemți și cu alți parteneri din Europa. Vrem ca din acest an stațiunea Mamaia să fie inclusă în cataloagele de promovare ale tour-operatorilor și agențiilor de turism din Germania și din alte țări țintă ale Europei. Nemții iubesc litoralul românesc, iar creșterea turismului la Marea Neagră ne demonstrează în fiecare an că munca noastră nu a fost în zadar”, a declarat George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.De mai bine de 60 de ani, Târgul Internațional de Turism ITB Berlin este locul de întâlnire al profesioniștilor din industria turismului la nivel mondial. Misiunea ITB este de a reuni comunitatea globală a pasionaților de călătorii, turism și ospitalitate – chiar și în vremuri dificile.